Uruguay amplía horizontes laborales de personas trans con implementación de ley

Montevideo, 15 jul (Sputnik).- El primer llamado realizado por el Estado uruguayo con cupo para personas trans comienza una expansión de los horizontes laborales para esta población que, previo a la aprobación de la ley, estaba casi predestinada al comercio sexual, dijo a Sputnik el director de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña.

«Este llamado representa horizontes mucho más amplios, porque los datos que nosotros teníamos del censo de 2016 hablaban de que el horizonte de las personas trans estaba casi predestinado al comercio sexual», señaló el también activista LGBTI.

Uruguay aprobó el 18 de octubre de 2018 la Ley Integral para Personas Trans, que establece medidas de protección y reparación para ese sector vulnerable de la población e indica a los organismos públicos a destinar «el uno por ciento de los puestos de trabajo a ser llenados en el año con personas trans que cumplan con los requisitos normativos para acceder a los mismos».

Rodrigo Falcón, fundador del colectivo Trans Boys, celebró este primer llamado y afirmó que «hay que ser positivos», porque a pesar de que es un llamado «para pocos, es un buen comienzo».

«Creo que esta ley trae muchas oportunidades de ser tomados en cuenta, no somos mejores, pero tampoco peores que el resto de la población y lo que es más importante tenemos las mismas necesidades de trabajo digno que cualquier persona», señaló el activista.

El promedio de vida de las personas trans en Uruguay es de 35 años y solo el 2 por ciento de esa población tiene más de 65 años.

Graña considera que este tipo de leyes «son medidas temporales que permiten tratar de empezar procesos que disminuyan por un lado las brechas de desigualdad pero sobre todo traten de empezar a desandar los procesos de prácticas discriminatorias que son las que terminan generando esas brechas concretas de desigualdad».

Un cuarto de los menores trans en Uruguay son expulsados de su casa, el 75 por ciento abandonó sus estudios debido al acoso de docentes y compañeros, y solo el 23 por ciento cuenta con un trabajo formal, lo que condena a muchos a la prostitución, según un censo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Sensibilización interna

La empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) anunció la pasada semana el primer llamado laboral destinado a personas trans para desempeñarse como personal eventual (zafral), para cubrir tres puestos de trabajo como peones o peonas, entre el 2 de diciembre de 2019 y el 1° de abril de 2020.

OSE trabaja desde 2009 en la implementación de un modelo de calidad con equidad de género a través de un comité y una comisión para tratar todas las cuestiones relacionadas a la identidad de género, discriminación, acoso sexual laboral a la que ahora se incorporó el acoso moral laboral.

«Antes de aplicar el llamado hablamos con el Mides, porque no queremos que esto se trate solo de abrir un cupo de trabajo, sino que también queremos acompañar el proceso para que sea una buena experiencia para todas las personas involucradas», contó a Sputnik la coordinadora del Área de Equidad de Género de OSE, María Laura Infantozzi.

La asesora letrada del organismo contó que siempre, antes de implementar las leyes, OSE realiza sensibilizaciones relacionadas al tema con los funcionarios y hasta que no se realizan no se abren los llamados.

«Es de vital importancia que la ley se comience a implementar en el marco de los ingresos a cupo de los llamados del Estado, también teniendo en cuenta que es un año especial en el que no se puede implementar en su totalidad porque muchos o la gran mayoría de los organismos del Estado tienen vedado el ingreso de personas por ser un año electoral. En este sentido, está bueno los que sí pueden hacerse, como este que es un llamado zafral, se pueda empezar a implementar la ley», explicó Graña.

Infantozzi comentó que en primer lugar realizarán una sensibilización con los funcionarios del Área de Selección y Desarrollo, debido a que serán los funcionarios que tendrán el primer contacto con las personas que pasen a ocupar estos cargos.

«Estos funcionarios serán quienes realizarán la recepción de la documentación y puede haber inconsistencias con el nombre de la persona, que todavía no haya culminado de hacer el trámite de cambio de nombre, o que no quiera hacerlo, o puede que no tengan credencial cívica, para que sepan cómo abordar determinados aspectos que se puedan presentar», explicó la abogada.

Además, la funcionaria hizo énfasis en que el organismo ya tiene otras experiencias en la inclusión de personas trans, debido a que también fueron los primeros en hacerlo en el programa de Yo estudio y trabajo, que tiene un 2 por ciento de cupo trans.

Derechos postergados

Por su parte, el secretario del Directorio de OSE, José María Querejeta, comentó a esta agencia que se ha trabajado mucho con los funcionarios para que «más allá de la decisión política se busca dejar en la línea de trabajo de la empresa una proactividad a la agenda de nuevos derechos».

Ambos representantes del organismo público insisten en que no alcanza con cumplir la ley y realizar los llamados con los cupos, sino que se deben realizar seguimientos y ver cómo evolucionan los programas y proyectos para perfeccionarlos.

«Las primeras experiencias le abren las puertas a los que vienen después, entonces es muy importante que tenga un buen resultado», señaló la abogada.

Respecto a si se presentaron cuestionamientos a nivel interno sobre realizar un llamado exclusivo para personas trans, la coordinadora señaló que, si bien existieron algunas resistencias, se llevaron a cabo sensibilizaciones para explicar por qué se realizan estas acciones afirmativas con determinada población.

«Porque sus derechos están postergados, y desde ahí vamos abriendo cabezas, después cada uno tendrá su opinión personal, pero esa es la mirada, de hacer entender por qué se hace, que no es algo caprichoso», explicó.

Para asegurar que el cupo para estas tres personas sea cubierto, OSE realizó un llamado abierto a nivel nacional y los puestos de trabajo se abrirán en donde vivan las personas seleccionadas.

Además, ambos hicieron énfasis en que en estas experiencias es fundamental también brindar capacitaciones formales y no formales para que las personas «se vayan con otras herramientas aparte de la experiencia de trabajo, porque creemos que con la experiencia laboral más una formación van a tener mayores posibilidades para insertarse luego en el ámbito laboral».

Por su parte, Graña considera que el hecho de que el Estado «empiece a implementar esta ley abre la puerta a que otras empresas del mundo privado comiencen a tratar de generar espacios laborales inclusivos en donde habitar una identidad de género distinta al sexo biológico no siga siendo un motivo de exclusión de esta población».

Falcón contó a Sputnik que el llamado le llegó enseguida que salió y lo compartió con los integrantes del colectivo y a otras organizaciones, debido a que además de que el llamado se realice es fundamental que la población trans se entere y pueda participar.

Además, señaló que si bien «nunca se va a poder dejar a todo el mundo contento, esto es un buen comienzo (…) es importante que la población trans, en su gran mayoría destratada y dejada de lado, comience a ver que esta ley es en serio porque tiene mucho tiempo de trabajo de la sociedad civil, y seguimos trabajando para su implementación, nosotros mismos no le perdemos pisada para que no quede solo en papel».

Falcón afirmó que es tarea de las distintas organizaciones y movimientos «incentivar a nuestra gente a prepararse, son oportunidades que van a ir mejorarnos y debemos estar capacitados para concursar y en las empresas privadas con seguridad se va a empezar a imitar sino correrán el riesgo de caer en la discriminación».

Según el censo del Mides, sólo el 16 por ciento de las personas transexuales uruguayas pasan los 50 años.

Pese a que la norma está aprobada y comenzando a implementarse, se realizará en Uruguay un pre referéndum contra la Ley Trans el 4 de agosto, luego de que algunos movimientos evangelistas y políticos conservadores presentaran firmas para solicitar su derogación. (Sputnik)