Taxistas del Juan Santamaría anuncian cierre de vías a partir del miércoles

Los taxistas mantienen una disputa administrativa con el Consejo de Transporte de Transporte Público (CTP) para sacar del aeropuerto a los 50 permisionarios, que se encuentran en situación ilegal desde hace varios meses.

«Esto es un tema legal, existe un grupo de 50 taxistas de aeropuerto que tenían permisos que ya no son legales porque en la actualidad el servicio está en manos de los que participamos del proceso de concesión, ellos no lo hicieron. De hecho, la Sala IV los declaró permisionarios en precario, es decir, que ya no pueden seguir ofreciendo su servicio y aún así las autoridades no resuelven y ellos siguen trabajando en el aeropuerto», explicó a AmeliaRueda.com el representante de los concesionarios, Victor Rodríguez.

Rodríguez anunció que a partir del miércoles aplicarán durante todo el día cierres intermitentes en los ingresos al aeropuerto.

«El problema con ellos es que la ley tiene múltiples portillos que les han permitido extender el momento en el que tienen que irse, han puesto todo tipo de reclamos administrativos para atrasar este momento, pero nosotros no estamos dispuestos a esperar más», dijo.

Aseguró que los taxistas del aeropuerto que son concesionarios deben cumplir con requisitos distintos a los que son permisionarios. Por ejemplo, la antigüedad permitida de los vehículos de los concesionarios es de seis años, mientras que la de los permisionarios es de 15 años.

Entre tanto, el director ejecutivo del CTP, Manuel Vega, dijo a la radiodifusora que ya están a horas de tomar la decisión final para sacar a este grupo de 50 taxistas y por esa razón piden paciencia y calma a los concesionarios.

«Nosotros vamos a tomar las acciones, les pedimos paciencia que esperemos porque ya estamos trabajando en eso. El llamado es a trabajar y a recibir con los brazos abiertos a los turistas. Recordemos que estamos en temporada alta y no es correcto afectar así el servicio», advirtió