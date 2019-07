El acceso a la anticoncepción no es una «bala de plata» para detener el crecimiento de la población en África

Madrid, 18 Jul (Europa Press).- Un importante estudio demográfico publicado este jueves en la revista ‘PLOS ONE’ ha revelado que un mayor desarrollo económico en África en los próximos años podría hacer que su población crezca a un ritmo aún más rápido que las proyecciones actuales y que la anticoncepción y el acceso a la planificación familiar no frenará ese crecimiento.

Según estimaciones de la ONU, la población del África subsahariana se duplicará para 2050, lo que podría sumar mil millones de personas adicionales a la población mundial. Sin embargo, los nuevos hallazgos argumentan que la cifra eventual podría ser aún mayor, desafiando los conceptos erróneos comunes sobre las razones del cambio de la población en África.

La investigación, de la demógrafa de la Universidad de Bath, en Reino Unido, la doctora Melanie Channon, sugiere que un enfoque en la anticoncepción y el acceso a la planificación familiar como un medio para frenar el crecimiento de la población, si bien es importante, no aborda los factores culturales importantes que afectan las decisiones de las mujeres en toda África.

Aunque muchos creen que el aumento de los niveles de prosperidad económica y los niveles más altos de educación deben equipararse con las mujeres que desean automáticamente menos hijos, los resultados de África están desafiando este supuesto. En todo el África subsahariana y, a pesar del aumento de la prosperidad y el aumento de la educación, muchas mujeres todavía quieren familias numerosas.

Los investigadores sugieren que las razones para esto son complejas, sin embargo, apuntan a factores como los niños que proporcionan estatus y seguridad social como posibles razones por las cuales las mujeres aún pueden desear familias más grandes.

La investigación analizó el desajuste entre la cantidad de hijos que quieren las mujeres y la cantidad de hijos que realmente tienen. El equipo utilizó datos de encuestas de 58 países de ingresos bajos y medios de África, América Latina y Asia.

Según estos, en el África subsahariana en su conjunto, las mujeres tienen poco más de 5 hijos (pero quieren 5,9). Para la misma región, en promedio, las mujeres con educación superior tienen 2,7 hijos (quieren 3,7).

Además, no hay países en África donde las mujeres quieran menos de 2,5 hijos y en la mayoría quieren más de 4 hijos. Estos hallazgos contrastan con los resultados observados en Asia y América del Sur, donde la fertilidad y el crecimiento de la población son mucho más bajos, donde el acceso a la anticoncepción es generalmente mejor y donde es mucho más común que las mujeres tengan más hijos de los que quieren.

En promedio, las mujeres en África sin educación quieren 2,4 hijos más que en otras partes del mundo; Las mujeres en África con educación superior quieren 1 niño más que las mujeres en una posición equivalente en otros países de ingresos bajos y medios.

Al describir esta situación como ‘desconcertante’ y un ejemplo de ‘excepcionalismo africano’, el equipo detrás del estudio sugiere que los altos niveles de mujeres que desean tener más hijos podrían explicar la inusual transición de fertilidad en el continente, que comenzó más tarde y continúa más lentamente que en otras regiones. Destacan cómo la disminución de la fertilidad no solo ha sido modesta en África, sino que la disminución de la fertilidad se ha estancado en varios países, algo raramente visto en otros contextos.

La doctora Melanie Channon, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Bath, explica que, «si bien es cierto que las mujeres en muchos países africanos están empezando a tener menos hijos, es común que esto suceda a pesar de sus preferencias y no de ellos».

«Puede haber muchas razones por las que existe una discrepancia entre el número deseado de hijos y el número real de hijos que tienen las mujeres, pero sobre la base de estos resultados, no debemos ignorar la posibilidad de que las mujeres en África puedan realmente elegir tener más hijos si sus circunstancias mejorar», apunta.

Según el documento, un pequeño grupo de países africanos (República Centroafricana, Chad y Níger) se destacan en que, incluso cuando tienen educación superior, muchas mujeres aún quieren 5 hijos o más. Esto se describe en el estudio como «un número extraordinariamente alto para un nivel tan alto de educación» y sugiere que lo que está sucediendo en África en términos de crecimiento de la población es único en el resto del mundo.

La doctora Channon destaca que «hay una fuerte tendencia, en particular en Occidente, a suponer que las mujeres africanas tendrían menos hijos si tuvieran un mejor acceso a la anticoncepción y una educación de alta calidad y que el aumento de la población se deba a una planificación familiar insuficiente. Pero este concepto erróneo presupone que las mujeres quieren tener menos hijos, lo que según nuestra investigación a menudo no es el caso. El mayor acceso a la anticoncepción y la educación son importantes, pero puede que no den lugar a una disminución de la fertilidad tan importante como hemos visto en otras partes del mundo».

«Dados los desafíos que presenta el crecimiento de la población en África, debemos escuchar por qué las mujeres quieren tantos hijos. Debemos reconocer que el acceso a la anticoncepción no es la ‘bala de plata’ para enfrentar el crecimiento de la población que muchos creen», concluye.