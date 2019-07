Portavoz del Kremlin llama a May a dejar de comparar diferentes sistemas de valores

Moscú, 18 jul (Sputnik).- Resulta erróneo comparar los sistemas de valores que existen en Occidente y en Rusia, declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar las palabras de la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, en defensa de las democracias liberales ante los argumentos del líder ruso, Vladímir Putin.

La víspera May comentó la reciente intervención del presidente ruso sobre el fin del liberalismo, publicada en The Financial Times de cara a la cumbre del G20, señalando que se trata de un ejemplo de los «desafíos» que afronta actualmente la democracia occidental.

«A mí pesar, no he tenido tiempo suficiente para estudiar de lleno la intervención de la señora May», dijo Peskov, agregando que «sería erróneo y totalmente imposible contraponer un sistema de valores a otro».

El funcionario advirtió que, por otra parte, «resulta posible y necesario comparar los niveles de vida en Rusia, en Europa y en otros países del mundo».

«En general, por lo visto, nosotros seguiremos un rumbo acorde a las opiniones expresadas por el presidente Putin en la entrevista con The Financial Times», subrayó.

El líder ruso indicó al diario británico que «la llamada idea liberal actual (…) se agotó definitivamente» y puso en duda el multiculturalismo frente a la defensa de los intereses de la población autóctona de cada país ante una migración descontrolada.

«Si uno es migrante puede matar, robar, violar con impunidad porque sus derechos como migrante tienen que estar protegidos», dijo Putin al medio, agregando que cualquiera que infrinja la ley debe ser castigado, independientemente de su estatus.

Al mismo tiempo el presidente de Rusia llamó a conservar los ideales liberales, que también tienen derecho a existir, e incluso a protegerlos en la medida de las posibilidades, pero instó a dejar de considerar que esos principios tienen un valor absoluto.

Los comentarios del mandatario ruso provocaron una ola de reacciones tanto por parte de los periodistas como de los políticos occidentales.

Putin se mostró sorprendido por la reacción de la comunidad europea ante sus palabras, y en la rueda de prensa celebrada al finalizar la cumbre del G20 advirtió que no dijo nada especial que no hubiera sido debatido antes, ya que los ideales liberales dejan a menudo fuera de la borda los intereses de la mayoría de la población. (Sputnik)