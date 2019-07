Sigue en aumento la cifra de víctimas por la explosión en Kabul

Kabul, 19 jul (Sputnik).- El Ministerio de Salud afgano volvió a revisar al alza el balance preliminar de la explosión que tuvo lugar este viernes cerca de la Universidad de Kabul.

Al menos 6 personas murieron y 27 más sufrieron heridas en el incidente, tuiteó el portavoz del ente, Wahidullah Mayar, que minutos antes había informado de cuatro muertos y dieciséis heridos.

Según la información preliminar, una bomba lapa sujeta a un vehículo detonó cerca del centro universitario, mientras un grupo de alumnos esperaba afuera para someterse a un examen.

Police said the explosion near Kabul University left four dead, three of them were civilians. pic.twitter.com/kkh5d9zWp2

