El 16% de la comandancia de ex FARC no cumple acuerdo de paz, dice canciller de Colombia

Bogotá, 20 jul (Sputnik). – El Gobierno de Colombia sostuvo el viernes ante el pleno del Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York, que el 16 por ciento de la comandancia de la antigua guerrilla de las FARC no ha cumplido con el Acuerdo Final de Paz y que su paradero se desconoce.

«El 16 por ciento de la comandancia de esa antigua guerrilla no ha aportado verdad, no ha asistido a las audiencias y no se ha comprometido con las garantías de no repetición al desconocerse su paradero en la actualidad», dijo el canciller Carlos Holmes Trujillo, durante la sesión del Consejo de Seguridad, que debatió el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que sigue la implementación de la paz.

El funcionario se refería, entre otros, al exjefe negociador de paz de las FARC Iván Márquez, cuyo paradero se desconoce desde julio de 2018, cuando decidió no asumir un escaño como senador por el partido político de FARC y viajó de Bogotá al municipio de Miravalle (Caquetá, centro), donde convivió con otros exguerrilleros en el ETCR de ese lugar.

Márquez desapareció junto con el excomandante de FARC Hernán Darío Velásquez, ‘El Paisa’, tras señalar que eran seguidos por militares, mientras que el exlíder de FARC Henry Castellanos, ‘Romaña’, también abandonó en esas fechas un Nuevo Punto de Reagrupamiento (NPR) en el que se encontraba por los mismos motivos que argumentaron los otros dos exguerrilleros.

Trujillo se refirió también a la desaparición del exlíder de FARC y legislador Seuxis Paucias Hernandez, conocido como Jesús Santrich, y señaló que esta acción solo puede entenderse como una evasión a la justicia, «ya que el pasado 9 de julio debía rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta implicación en delitos de narcotráfico después de la firma del Acuerdo Final».

Santrich abandonó en la madrugada del pasado 30 de junio el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en el que se encontraba, cerca de la frontera con Venezuela, por lo que el Gobierno colombiano cree que se refugia en ese país.

El exguerrillero es señalado por la Fiscalía de Colombia y por Estados Unidos de un supuesto acuerdo con el Cártel de Sinaloa (México) para exportar 10 toneladas de cocaína hacia el país norteamericano por unos 15 millones de dólares que luego se venderían por hasta 300 millones en el mercado local.

Sobre el compromiso de Colombia para reducir las más de 200.000 hectáreas de cultivos de coca (insumo básico para la fabricación de cocaína), Trujillo señaló ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el Gobierno trabaja para disponer más herramientas que permitan erradicar los cultivos ilícitos.

«La acción del Gobierno del presidente (Iván) Duque se dirige a disponer del mayor número de herramientas posibles: erradicación forzosa, erradicación voluntaria, acuerdo con las comunidades, fumigación a bajas alturas, fumigación con todas las seguridades», afirmó.

Sobre la fumigación aérea de cultivos ilícitos con el herbicida Glifosato, la cual permanece suspendida en el país desde octubre de 2015 por orden de la Corte Constitucional tras aducir afectaciones a la salud humana, Trujillo señaló que una decisión anunciada el jueves por ese tribunal permitiría retomarla, tal y como es el propósito del actual Gobierno.

Con su intervención ante el pleno del Consejo de Seguridad de la ONU, el funcionario colombiano terminó una visita de cinco días a Estados Unidos que lo llevó a Washington y Nueva York, donde se reunió con representantes del Gobierno con quienes habló, de manera prioritaria, sobre la situación de Venezuela. (Sputnik)