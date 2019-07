Alerta meteorológica en EEUU afecta a más de 100 millones de ciudadanos

El Servicio Nacional de Meteorología de EEUU (NWS, por sus siglas en inglés) avisó que la ola de calor que afectará dos terceras partes del país, con temperaturas superiores a los 40°C en algunos casos.

La ola de calor cubre las planicies centrales desde el este de Colorado hasta Kansas y se extiende hasta los Grandes Lagos. Entre las ciudades más afectadas se encontrarán Chicago, St. Louis, Washington D.C., Filadelfia, Nueva York, Nashville y Kansas City.

Excessive heat will impact tens of millions of people from the Midwest to the East Coast today through the weekend! The max heat index will reach well over 100 degrees in locations such as Dallas, St. Louis, Chicago, Detroit, Washington D.C., New York City, and Boston. pic.twitter.com/izj96w8ir0

— National Weather Service (@NWS) 17 de julio de 2019