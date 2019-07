Guatemala y EEUU firman acuerdo para frenar migración irregular, dice Jimmy Morales

Ciudad de Guatemala, 27 jul (Sputnik).- Guatemala firmó el viernes un acuerdo con EEUU para frenar la migración irregular y así evitar medidas económicas desde el país norteamericano, dijo el presidente Jimmy Morales en un comunicado.

«Gracias a las mesas de trabajo instaladas, funcionarios de los dos gobiernos han consensuado impulsar acciones que buscan mitigar la migración irregular; como resultado de estas acciones, se encuentra el Acuerdo de Cooperación respecto al Examen de Solicitudes de Protección, que contempla esfuerzos de país para frenar dicha migración irregular, y de esa manera cooperar con las políticas migratorias de ambos países», dijo Morales.

El Gobierno guatemalteco también emitió un comunicado sobre el alcance del acuerdo poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, presidiera la firma del documento en la Oficina Oval, en el que se refirió al tratado como uno de «tercer país seguro».

Today, President Trump announced a safe third country agreement with Guatemala that will put human smugglers out of business and provide safety for legitimate asylum seekers. pic.twitter.com/ENAifXfvRz

