Investigación periodística descubre conexión de exdirector de Pemex en Suiza y Alemania

Ciudad de México, 29 jul (Sputnik).- Una investigación independiente sobre las acusaciones contra el prófugo exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya (2012-2016), siguió dos pistas en expedientes de la fiscalía mexicana que llevaron a sus conexiones en Alemania y Suiza, relató a Sputnik la periodista mexicana Andrea Cárdenas, quien comenzó esas nuevas pesquisas.

«Encontramos que Lozoya entró hace varias semanas a Alemania por el aeropuerto internacional de Frankfurt, que tiene dos empresas registradas en ese país y que su esposa su esposa Marielle Helene Eckes tiene familiares ligados a conocidas empresas alemanas y suizas», dijo la investigadora de la organización Quinto Elemento Lab.

Las solicitudes de información a la fiscalía general mexicana arrojaron datos incompletos, por tratarse de investigaciones en marcha e imputaciones bajo proceso.

«Pero en una de las respuestas encontramos que los fiscales mexicanos hicieron siete solicitudes de cooperación jurídica internacional a Suiza, entre septiembre de 2017 y abril de 2019, para recabar información bancaria y de empresas» del exdirector de la petrolera, revela la experta en investigaciones anticorrupción.

En cuanto a Alemania, encontró otra solicitud de asistencia: «fue enviada al ministerio federal de Justicia alemán en julio de 2018, para obtener información sobre empresas de Lozoya», cuyos nombres estaban censurados en el expediente.

Con esos datos, Cárdenas buscó el apoyo de otros dos periodistas de investigación: Frederik Obermaier del diario alemán Süddeutsche Zeitung; y Bernhard Odehnal del grupo suizo de medios Tamedia.

Encontraron que Lozoya es copropietario de dos empresas con sede en el distrito financiero de Múnich: ELMO Wolfsburg y All-ME Hamburg GmbH.

En cuanto Suiza, confirmaron que es la sede de la cuenta bancaria de Tochos Holding Limited, de cual son beneficiarios Lozoya y su hermana Gilda Susana, utilizada para pagar la residencia de Lozoya en el exclusivo residencial Lomas de Bezares en la Ciudad de México, por 2,9 millones de dólares.

De esa misma cuenta en el banco Gonet & Cie, habrían salido fondos para que la esposa de Lozoya comprara una mansión en las playas de Ixtapa, valuada en 1,9 millones de dólares.

Además, dos empresas vinculadas con Lozoya tienen sede en Ginebra: TMF Services S.A. y Lobnek, que aparecen en la causa abierta contra la madre de Lozoya, que detenida en una isla alemana de veraneo, el pasado miércoles 24 de julio.

Para los periodistas que investigan la trama de los 10,5 millones de dólares en sobornos que los gerentes de la constructora brasileña afirman haber pagado a Lozoya, «resulta incomprensible que de todos los países latinoamericanos donde Odebrecht reconocen haber sobornado a expresidentes y altos funcionarios, solo en México y Venezuela no hay consecuencias y aún no había nadie en prisión», dice Cárdenas, que publicó sus hallazgos el fin de semana pasado.

Las huellas en Europa

Lozoya estudió su educación media en Alemania y vivió en Suiza de 2006 a 2010, siendo director para América Latina del Foro Económico Mundial de Davos, basado en Ginebra, donde nacieron dos de sus hijos.

El 28 de mayo pasado, el director de Pemex fue acusado por la compra de su mansión por 2,9 millones de dólares en una zona exclusiva de la capital con un supuesto pago de Altos Hornos de México (Ahmsa), mediante una compraventa con sobreprecio de 500 millones de dólares por una planta de fertilizantes para la estatal mexicana, utilizando cuentas ligadas a las redes de la constructora brasileña.

La segunda acusación fue hecha el 4 de junio pasado, en la cual por primera vez aparece imputado Lozoya por la trama Odebrecht

Su madre, su esposa y su hermana son acusadas por la orquestación de un pago de 1,9 millones de dólares, para comprar una lujosa residencia sobre un peñasco en las playas de Ixtapa, en las costas del Pacífico (oeste).

El encargado en 2012 de las relaciones internacionales de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto es el primer imputado por la fiscalía federal de haber otorgado contratos de obras públicas a Odebrecht durante la anterior administración anterior (2012-2018).

Y la primera detenidas es la madre del exdirector de Pemex, Gilda Austin, de 71 años, la semana pasada en una isla de veraneo en el norte de Alemania.

Los investigadores independientes encontraron que en Alemania está en marcha una investigación preliminar sobre Lozoya y su esposa, según la fiscalía de Múnich, pero los detalles son aún son confidenciales.

La esposa de Lozoya, Marielle Eckes, es una internacionalista que en México se dedicaba a la filantropía, cuyo padre pertenece a la familia fundadora de Eckes Granini Deutschland, la más grande empresa europea de jugos con sede en Mainz, suroeste de Alemania.

La detención de la madre de Lozoya en la isla alemana de Juist, su entrada por el aeropuerto de Frankfurt, y sus antecedentes en Ginebra conducen a las autoridades europeas a trabajar en «la hipótesis de que a mediados de este mes de julio se escondió en Suiza», tierra de sus bisabuelos, dijo Cárdenas.

El 10 de junio pasado, el exfuncionario prófugo hizo publica en sus redes sociales una carta denunciando que «ante la defenestración pública de la que he sido objeto, he decidido conjuntarme con mi familia no presentarme ante el juez federal de control, por considerar que no existen las condiciones ni garantías legales».

Los periodistas localizaron a la defensa de la esposa de Lozoya en Múnich, quienes pidieron «comprensión» por no hacer comentarios; y los teléfonos de Lozoya registrados en Suiza no responden.

Esta semana, la periodista de Quinto Elemento Lab publicará más detalles en nuevas entregas de su investigación, que incluyen las repuestas del abogado defensor de Lozoya, Javier Colello Trejo, y hallazgos de sus colegas en Suiza y Alemania.

La defensa divulgará esta semana un vídeo en el que Lozoya presentaría su versión del papel de la administración de Peña Nieto en la trama Odebrecth. (Sputnik)