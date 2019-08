El feminismo secuestrado: adoptar el apellido del marido. (Atavismo machista)

Hace más de cincuenta años, cuando en Costa Rica por ley se obligó a las mujeres a utilizar sus apellidos (paterno y materno) para todo asunto oficial, me sucedió una interesante vivencia o experiencia o cómo queramos llamarle, porque mi madre si firmaba “de Arce”, de hecho su firma era así y siguió siéndolo de por vida, al acompañarla al Banco Nacional de Costa Rica en Naranjo de Alajuela, al querer cambiar un cheque, el cajero se negó a cambiárselo, pese a que fue su alumno: “usted no puede utilizar el apellido de su marido por ley”, le dijo ignorantemente el muchacho; claro que una firma es una firma y se puede poner como a uno le dé la gana, en un exceso de celo burocrático el cajero confundió nombre con firma.

Luego de que el gerente le aclarara al funcionario que firmar no significaba infringir la ley, que la ley obligaba a utilizar los apellidos a la mujer tal y como estaban en el acta o certificado de nacimiento (imagino que también en el de defunción), eliminando una antigua costumbre de “encajarle” a la mujer el apellido del marido: convirtiéndola en un objeto propiedad de este.

No desearía explayarme con detalles, pero es que de otro modo narrar esto no tendría coherencia. En Panamá se legisló al respecto hace pocos años, no obstante quedó opcional llamarse “de X”, es decir no se avanzó adecuadamente y eso va en contra de la liberación femenina.

Hace poco una hija mía se casó en ese país, insistiendo en llamarse con los dos apellidos de su acta de nacimiento, tal como debería ser, pues bien, de un banco donde maneja sus negocios, le enviaron un correo electrónico poniéndole “de”, lo cual despertó su enojo porque ella no había autorizado ese asunto y solicitó al banco se corrigiese el asunto.

Me pidió que le indicara cómo escribir un artículo para la prensa panameña, yo no lo haría porque quizá en un arranque xenófobo, alguna o alguno de Panamá podría mandarme a mi país por objetar alguna costumbre (los que objeten ese cambio en tan arcaico detalle), ella quedó en hacerlo pero yo aproveché para lanzarlo a la palestra en nuestro país.

¿Cómo es posible que en EEUU se realiza de inmediato un secuestro del apellido de la esposa, metiéndole a la señora el apellido del marido: esa es una muestra de machismo oficial, vulgar y silvestre. No sé dónde se meterían las defensoras de loa derechos de la mujer en EEUU, o será que no existen porque eso es horrible a dos décadas del siglo XXI, quedar como un objeto sin luz propia, sin valor.

Cuesta mucho crear una hija para que de golpe y porrazo una ley machista le quite el apellido, convirtiéndose en otra persona. Me gustaría saber qué piensan nuestras mujeres al respecto; personalmente nunca estuve de acuerdo, pero hasta ahora cuando “dos mujeres de ese banco” le quitan de golpe y sin su consentimiento el apellido paterno y materno a mi hija, caigo en la cuenta del significado atávico de esa sustitución del apellido en la mujer.

Veremos qué opinan nuestras mujeres, no sé qué piensen las panameñas ni las estadounidenses, al final ese es problema de ellas y si desean o no desean la “emancipación real”.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico