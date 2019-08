El Papa a jóvenes: El smartphone más nuevo no les dará la alegría de amar y ser amados

Roma, 3 ago (ACIPrensa).- Al recibir este sábado en el aula Pablo VI del Vaticano a los jóvenes scouts participantes del encuentro internacional “Euromoot”, el Papa Francisco les alentó a entregarse a los demás y no quedarse en las posesiones materiales, pues ni “el último teléfono inteligente” ni “el auto más rápido” serán capaces de brindarles “la alegría de sentirte amado y también la alegría de amar”.

En el encuentro participaron jóvenes de entre 16 y 21 años de 20 países. El Euromoot se realizó a través de Italia del 27 de julio al 3 de agosto.

El Santo Padre les señaló a los jóvenes que “la libertad se conquista en el camino, no se compra en el supermercado”, y les precisó que “la libertad no viene de estar encerrado en una habitación con un teléfono móvil o de drogarse para escapar de la realidad. No, la libertad viene en el camino, paso a paso, junto con otros, nunca solo”.

“En su viaje ha tenido cinco etapas, cinco encuentros con grandes santos que han viajado por toda Europa en diferentes épocas: Pablo de Tarso, Benito de Nursia, Cirilo y Metodio, Francisco de Asís, Catalina de Siena. Estas personas, estos santos, ¿qué tenían en común? No esperaron algo de la vida o de los demás, sino que confiaron en Dios y arriesgaron, se pusieron en juego, en camino para realizar sueños tan grandes que después de siglos también nos han hecho bien a nosotros, a ustedes, a todos”.

El Papa Francisco les dejó luego “cinco palabras”. “Han tenido cinco encuentros, me gustaría dejarles cinco palabras. No mías, sino del Evangelio que les acompañó en el viaje y que les invito a que siempre les acompañe, como su navegador –el Evangelio es el verdadero navegador para el camino de la vida-, y a abrirlo todos los días, porque el Evangelio es el mapa de la vida”.

“Aquí están las cinco palabras de Jesús, son cinco palabras, fáciles de recordar: ‘Da y se te dará’”

Para el Santo Padre, estas cinco palabras son “un programa de vida. Palabras simples que marcan un rumbo claro. Da y se te dará”.

El Papa lamentó que en la actualidad “inmediatamente pensamos en tener. Muchos viven con el único propósito de poseer lo que les gusta. Pero nunca están satisfechos, porque cuando tienes una cosa quieres otra y luego otra y así sucesivamente, sin fin”.

“No hay saciedad de tener. Tener más provoca más hambre, más deseo de tener, sin encontrar aquello que haga bien al corazón”.

“El corazón no entrena con tener, sino con el dar. El tener engrosa el corazón, lo hace pesado, lo hace mundano. Dar lo hace ligero”, aseguró.

El Papa Francisco animó a los jóvenes scouts a que “por favor, no dejen la vida en la mesita de noche, no se conformen con mirarla en la televisión, no crean que la próxima aplicación para descargar será la que los haga felices”.

“Dios los acompaña en este viaje y Los anima a dar lo mejor de ustedes”, señaló, para luego prevenirles del peligro de “la alienación”.

“Pierdes tu originalidad y te convertirás en una fotocopia. Pero Dios creó a cada uno original, con nombre propio. No hagamos de nuestra originalidad, como dijo aquel joven de 16 años Carlo Acutis, una fotocopia”.

“Cuántos jóvenes hoy, es triste, son una fotocopia, han perdido su originalidad y copian la identidad de cualquier otra originalidad”, lamentó.

El Santo Padre animó a los jóvenes a dar confiando en Jesús. “Confía en Jesús. Después de decir que des, agrega: y se te dará. Dios es Padre y te dará más de lo que imaginas. Dios no te deja con las manos vacías”.

“Cuando parece quitarte algo, es solo para hacer espacio y darte más y mejor, para que progreses en el camino. Te libera de las falsas promesas de consumo para liberarte por dentro. Jesús te hace feliz por dentro, no por fuera. ¡Jesús no te hace el maquillaje, no: te hace la realidad por dentro, te hace bello desde dentro, te hace bella desde dentro! No desde afuera”.

Dios, insistió, “te da lo que nada puede darte. Porque el último teléfono inteligente, el auto más rápido o el vestido de moda, además de nunca ser suficiente, nunca te darán la alegría de sentirte amado y también la alegría de amar. Esta es la verdadera alegría: sentirse amado y amar”.