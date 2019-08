Las primeras imágenes de la Tierra tomadas desde una distancia de 5.000 kilómetros por una misión india a la Luna

Nueva Delhi, 4 Ago (RT/Sputnik).- La Agencia India de Investigación Espacial (ISRO, por sus siglas en inglés) ha publicado las primeras imágenes de la Tierra tomadas este sábado por su segunda misión de exploración lunar Chandrayaan-2, la cual fue lanzada el pasado 22 de julio desde el centro espacial Satish Dhawan.

Las fotos fueron tomadas desde una distancia de aproximadamente 5.000 kilómetros por la cámara LI4, que se encuentra a bordo del módulo de aterrizaje, y muestran partes del océano Pacífico y el continente americano.



«Las imágenes son nítidas y la nave espacial es perfectamente normal. Estoy muy contento con la misión hasta ahora», señaló a la cadena NDTV el presidente de la ISRO, Kailasavadivoo Sivan.



Se prevé que la Chandrayaan-2 llegue a la Luna el próximo 6 de septiembre y, en caso de hacerlo con éxito, la India se convertirá en el cuarto país después de EE.UU., China y Rusia en realizar un aterrizaje suave en la superficie de nuestro satélite natural.



La misión tiene como objetivo explorar el polo sur de la Luna, realizar experimentos científicos y estudiar la composición química y mineral de su superficie.