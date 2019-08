Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranee ponen en funcionamiento un nuevo barco de rescate para migrantes

París, 5 Ago. (DPA/EP).- Las ONG Médicos sin Fronteras (MSF) y SOS Méditerranée han puesto en funcionamiento este domingo un nuevo barco de rescate para migrantes, ocho meses después de que el barco anterior se viera obligado a interrumpir sus operaciones.

El Ocean Viking, que navega bajo bandera noruega, ha zarpado del puerto francés de Marsella este domingo y está previsto que llegue a las costas de Libia a finales de esta semana, según ha confirmado un portavoz de SOS Méditerranée.

Con capacidad para unas 200 personas, el Ocean Viking es el barco de rescate más grande que navega por el Mediterráneo y cuenta con cuatro botes de salvamento de alta velocidad y con una consulta médica.

BREAKING: the #OceanViking has set sail for its first rescue mission in the Central #Mediterranean @MSF_sea and @SosMEDIntl are now #BackAtSea, because every human life is worth saving. pic.twitter.com/jl8Cnl1SAE

— MSF Sea (@MSF_Sea) 4 de agosto de 2019