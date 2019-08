San José, 6 Ago (Elpaís.cr).- El Mes de la Cultura Afrocostarricense se conmemorará con más de 110 actividades en todo el país, anunció la Primera Vicepresidenta de la República, Epsy Campbell Barr, en conferencia de prensa este martes en Casa Presidencial.

La iniciativa se basa en la Ley N° 9526 que declara agosto como el mes histórico de la afrodescendencia y cuyo objetivo es enaltecer los valores culturales y patrimoniales de la comunidad afrocostarricense.

“Esta agenda nacional responde a la necesidad de sistematizar todas aquellas iniciativas que son llevadas a cabo por las instituciones públicas, gobiernos locales, instituciones autónomas, sociedad civil afrocostarricense y la academia, con el propósito de educar, transmitir la herencia e identidad afrocostarricense a toda la población costarricense”, afirmó Campbell.

Durante la sesión del Consejo de Gobierno la Vicepresidenta Campbell presentó la agenda de actividades y anunció al atleta afrocostarricense Sherman Guity como dedicado especial.

Campbell afirmó que “Sherman es un deportista que demostró, con una actitud decidida, que después de una situación de adversidad uno no solo puede levantarse sino ser un ejemplo para su familia, para su comunidad y para el país entero”.

Hace casi dos años, Sherman Guity tuvo un accidente de tránsito que tuvo como consecuencia la amputación de su pie izquierdo. Lejos de ser el fin de su carrera deportiva, fue un impulso para convertirse hoy como el corredor paralímpico más rápido del año, en todo el mundo.

Tras el accidente, Guity inició en la modalidad de paraatletismo en la categoría T64 (atletas amputados de una extremidad inferior por debajo de rodilla) y logró clasificar en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, el Campeonato Mundial de Para Atletismo Dubai 2019 y Juegos Paralimpicos Tokyo 2020.

“Sherman es un deportista que demostró, con una actitud decidida, que después de una situación de adversidad uno no solo puede levantarse sino ser un ejemplo para su familia, para su comunidad y para el país entero”, dijo la vicepresidenta de la República, Epsy Campbell. Foto: Julieth Méndez (Casa Presidencial).

“Cada vez que me he puesto una meta, he tratado de cumplirla. Cuando me pasó el accidente juré ser el mejor paratleta de Costa Rica y lo cumplí. Ahora quiero ser el mejor del mundo”, afirmó Guity, quien saludó brevemente a los miembros del Gabinete durante el Consejo de Gobierno.

“Espero que esta designación sea un buen ejemplo para todos los jóvenes afrodescendientes de nuestro país y que mi historia inspire a los que tienen sueños y a los que quieren hacer un cambio en sus vidas. Me siento muy agradecido y a la vez comprometido”, concluyó el atleta tras recibir el reconocimiento, por parte del Gobierno.

La Ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán, resaltó el compromiso, la dedicación y logros del joven deportista. Asimismo, aseguró que para la institución es importante

encadenar la planificación necesaria para que la segunda mitad del Decenio Internacional para los Afrodescendientes de las Naciones Unidas, genere un salto cualitativo.

“Nos hemos comprometido con este tema desde nuestras metas de desarrollo compartidas, en gestión integral de destinos turísticos y emprendimientos culturales, con la programación con el Ministerio de Educación Pública y con la perspectiva de seguridad humana. Agradecemos el liderazgo de la Primera Vicepresidenta en consolidación de esta agenda nacional”.

En la Agenda Nacional para la Conmemoración del Mes de la Cultura Afrocostarricense, que está disponible en la página https://bit.ly/2MSEBZV, destacan exposiciones fotográficas, conversatorios, actividades culturales, presentaciones de libros y documentales, en todo el país. Entre ellos, el Festival Internacional del Calypso Walter Ferguson, a realizarse del 15 al 18 de agosto en el Parque Alfredo González Flores, en Cahuita; y el Grand Gala Parade, que se llevará a cabo el 31 de agosto en Limón.