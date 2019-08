Apple limitará el uso en segundo plano de las llamadas por IP a Messenger y WhatsApp

Nueva York, 8 Ago. (Portaltic/EP).- Apple instalará una restricción en su sistema operativo móvil iOS 13 que limitará el funcionamiento en segundo plano de las llamadas de voz a través de Internet de las aplicaciones de mensajería como Messenger y WhatsApp, de manera que esta característica solamente pueda usarse para las llamadas y no para otros cometidos.

Apple había anunciado en junio en su conferencia anual de desarrolladores Worldwide Developers Conference (WWDC) que en la próxima versión del sistema operativo móvil iOS 13 incluiría una función que limita la tecnología de voz por IP (VoIP) que emplean Messenger de Facebook y WhatsApp para realizar llamadas de voz a través de Internet.

La función consiste en que la aplicación sigue operando en segundo plano del dispositivo, lo que permite una conexión más rápida y, su vez, habilita a Facebook para realizar tareas adicionales como la recogida de datos de sus usuarios mientras tiene lugar una llamada, como ha recogido The Information.

En el nuevo sistema operativo se limita el acceso en segundo plano a la función de llamadas de voz por IP, permitiendo que esta característica solo se active para realizar las llamadas e inhabilitando así el resto de usos.

Según el medio citado, este cambio obligará a Facebook, WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería a rediseñar el funcionamiento de sus llamadas por Internet. De hecho, WhastApp se verá afectado notablemente ya que emplearía esta función para establecer su sistema de cifrado de extremo a extremo.

Facebook ha declarado a The information que no empleaban la función de VoIP para recoger datos. «Para ser claros, estamos utilizando la API PushKit VoIP para ofrecer una experiencia de mensajería privada de clase mundial, no con el propósito de recopilar datos», según un portavoz de la empresa.