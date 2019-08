El Comité Judicial de la Cámara de Representantes lanza un «procedimiento de juicio político formal» contra Trump

Washington, 8 Ago (RT/Sputnik).- El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU., Jerry Nadler, ha confirmado este jueves que su comité ha lanzado oficialmente «procedimientos de juicio político formal» contra el presidente Donald Trump.

«Este es un proceso formal de juicio político», afirmó Nadler en una entrevista con CNN. «Estamos investigando todas las pruebas, estamos reuniendo la evidencia», agregó.

El congresista calcula que a finales de año su comité decidirá si somete o no artículos de juicio político a la votación en la Cámara. «Esa es una decisión que tendremos que tomar. Pero ese es exactamente el proceso en el que estamos ahora«, insistió.

Nadler explicó que los artículos de ‘impeachment’ fueron redactados y referidos al comité hace varios meses. «A medida que avance la investigación, es posible que queramos redactar nuestros propios artículos de juicio político que se ajusten más a la evidencia. Ya veremos», indicó.

El representante demócrata David Cicilline ha confirmado a través de Twitter que el comité ha comenzado los procedimientos de juicio político. «Veamos a dónde nos llevan los hechos y responsabilicemos a este presidente«, escribió.

As @RepJerryNadler just said on CNN, we have begun impeachment proceedings on the Judiciary Committee.

Let’s see where the facts take us and hold this President accountable.

