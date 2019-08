Delegación del Gobierno venezolano dice que mantiene comunicación permanente con oposición

Caracas, 10 ago (Sputnik).- El Gobierno de Venezuela y la oposición se mantienen en comunicación permanente, luego de las recientes sanciones impuestas por EEUU a la nación sudamericana, dijo a Sputnik el gobernador del estado Miranda (norte) y miembro de la delegación para los diálogos, Héctor Rodríguez.

«Hay permanente comunicación, durante toda esta semana se lo hemos dicho y luego de la escalada de estas sanciones también se lo hemos comunicado, con todos ellos hay comunicación directa», expresó Rodríguez.

Esa comunicación se da pese a que el 8 de este mes el Gobierno de Venezuela informó que decidió suspender su participación en las reuniones del diálogo de Barbados con la oposición previstas para ese día y el viernes.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que la delegación del Gobierno tomó esta decisión a pesar de que los representantes de la oposición ya se encuentran en Barbados, ante la más reciente sanción del Gobierno de EEUU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el 5 de agosto un decreto en el que bloquea los activos de los entes oficiales del Gobierno de Venezuela que estén en EEUU y en el que también prohíbe la realización de transacciones con esa nación sudamericana.

El decreto emitido por Trump se aplica «al Estado y al Gobierno de Venezuela, a cualquier subdivisión política, agencia o su estructura, entre ellos el Banco Central de Venezuela y la estatal Petróleos de Venezuela».

Rodríguez, quien se ha desempeñado como ministro del Gobierno del presidente Nicolás Maduro y diputado del parlamento, indicó que para llegar a un acuerdo con la oposición es indispensable el levantamiento de las sanciones impuestas por Trump.

«Ese es nuestro principal requisito para llegar a un acuerdo con la oposición, necesariamente tienen que levantar el bloqueo, nosotros no podemos aceptar que un bloqueo ilegal e inmoral y que le está haciendo daño a todos los venezolanos sea aceptado como algo normal, es un delito, es una inmoralidad», señaló Rodríguez a esta agencia.

El gobernador reiteró que la medida afecta la compra de insumos y atenta contra la producción nacional.

«Ningún país tiene el derecho de poner su jurisdicción de manera internacional, eso es una absoluta ilegalidad, son inmorales porque el efecto que generan, la dificultad de los enfermos de acceder a medicinas, de acceder alimentos, la dificultad de la industria de poder producir por la falta de acceso de materias primas y tecnología», acotó.

Rodríguez manifestó que actualmente hay sectores de la oposición que reconocen que las sanciones afectan a todos los venezolanos y no a ciudadanos en particular.

«Ellos al principio dijeron, cuando empieza todo esto de las sanciones, que eran sanciones exclusivamente para afectar los intereses de algunos dirigentes (…) a esta altura nadie se lo cree, a esta altura hasta el más opositor de los opositores reconoce que las sanciones afectan al pueblo de Venezuela», destacó.

Contraofensiva

El pasado 7 de julio, el presidente Maduro pidió a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) iniciar una contraofensiva contra los ciudadanos venezolanos que celebraron las sanciones de EEUU contra Venezuela.

En ese sentido, Rodríguez señaló a esta agencia que actualmente evalúan las acciones que se tomarán en contra de las personas que expresaron su respaldo a las sanciones.

«Si algún ciudadano nacido en Venezuela, sobre todo algún funcionario que tiene responsabilidades de velar por los intereses públicos, se demuestra que actuó en contra de los intereses económicos, sociales, políticos, tendrá que asumir sus consecuencias jurídicas, no puede quedar impune», afirmó.

El exministro indicó que, de acuerdo a la legislación venezolana, los hallados culpables pueden ser sancionados con inhabilitación política, multas, imposibilidad de participación en eventos electorales y penas de privación de libertad.

Bachelet

La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, expresó el 8 de julio pasado que las nuevas sanciones de EEUU a Venezuela «son demasiado amplias y pueden afectar a la población vulnerable, ya necesitada por causa de la crisis económica».

Rodríguez consideró correcto el pronunciamiento de Bachelet, al reconocer que las sanciones afectan a los venezolanos sin distinción de ideología política.

«Ella empieza a reconocer, creo que en el informe lo dijo tímidamente, sería injusto no reconocerlo, también entiendo que la presión es muy grande, no todo el mundo tiene el coraje de enfrentarse a Estados Unidos (…) la misma Unión Europea tuvo que decir esto no tiene sentido», agregó.

Países aliados

Rodríguez manifestó que ante las nuevas sanciones de EEUU, Venezuela deberá fortalecer su estructura económica con los países aliados, con los que mantiene acuerdos de cooperación.

«Está resurgiendo Rusia, hay una nueva China, una nueva India, que tendremos que acelerar nuestra arquitectura económica, financiera con estos aliados para no depender de los Estados Unidos como hasta ahorita dependíamos», señaló.

El gobernador recordó que Venezuela mantenía buenas relaciones con EEUU y que fue ese país el que renunció a continuar con los acuerdos, debido a que, a su entender, la nación norteamericana no quiere tener relaciones soberanas sino de subordinación. (Sputnik)