Caracas, 10 ago (Sputnik).- La continuidad de los diálogos en Barbados dependerá de que la oposición cumpla con los planteamientos expuestos en la mesa de conversaciones, dijo a Sputnik el gobernador del estado Miranda (norte) y miembro de la delegación del Gobierno venezolano, Héctor Rodríguez.

«Barbados es un método, ¿seguirá? no lo sé, va a depender de la oposición más que de nosotros, de esa parte de la oposición que no es la única, dependerá de si ellos de verdad pueden, es la pregunta que siempre le hago a ellos, ¿ustedes pueden? Porque a veces lo que nos dicen en la mesa no coinciden con lo que hacen, entonces yo les pregunto ¿ustedes pueden u otros toman las decisiones por ustedes?», expresó.

El 7 de julio, el presidente Nicolás Maduro anunció que su delegación no asistiría a una nueva ronda de conversaciones que se celebraría en Barbados entre el 8 y 9 de agosto, ante las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela.

«Esta semana el imperialismo norteamericano se volvió loco y metió una puñalada trapera al alma de Venezuela y ellos (la oposición) salieron a hacer fiesta, a aplaudir, y en esas condiciones no, lo digo», sostuvo el Jefe de Estado.

Rodríguez indicó a esta agencia que en los diversos encuentros que han sostenido con la oposición no han logrado avanzar sobre los mecanismos para lograr que se desbloqueen los recursos para la compra de medicamentos.

«Al pasar de las semanas, donde hemos hecho planteamientos concretos de cómo nos ponemos de acuerdo para desbloquear recursos que tenemos para comprar medicinas y medicamentos y no se avanza», detalló.

El gobernador criticó que la oposición se niegue al levantamiento del bloqueo para la compra de insumos de primera necesidad, pero que sí realice exoneraciones para vender acciones de bienes del Estado.

«Vemos que han hecho exoneraciones para pagar deudas, para vender acciones o para embargar acciones, es decir, para los intereses de las economías sí hay permisología (sic) a las sanciones, pero para comprar medicinas o para pagar a unos niños que están enfermos no hay flexibilización de las sanciones, entonces de qué estamos hablando», precisó Rodríguez.

Los diálogos entre el Gobierno venezolano y la oposición iniciaron en mayo pasado con la mediación de Noruega, para buscar una salida a la crisis política que enfrenta esa nación sudamericana.

Dos de los encuentros se llevaron a cabo en Oslo y los últimos tres tuvieron lugar en Barbados.

A juicio de Rodríguez, no fue el Gobierno el que se levantó de la mesa sino la oposición al negarse a llegar a un acuerdo.

«Más que levantarnos nosotros se están levantando ellos, porque son ellos los que están diciendo nosotros no queremos llegar a acuerdos con ustedes (…) lo que el presidente ha dicho es que no entendemos los términos que estamos negociando, estamos dispuestos a dialogar redefinamos los términos, tengamos claridad en cuál es el objetivo que buscamos, para que ese diálogo le sea útil al país», sostuvo.

Rodríguez manifestó que el Gobierno del presidente Maduro espera que la oposición rectifique y respete los términos que han acordado durante estos casi tres meses de encuentros.

«La decisión del Gobierno es inobjetable, dentro de los términos acordados claramente la oposición venezolana no los está respetando, o la oposición que está representada en esa mesa, aspiramos que rectifiquen, que corrijan su postura, que entiendan que el interés supremo tiene que ser el interés de la patria», acotó.

De igual manera, el integrante de la delegación venezolana repudió que la oposición esté «subordinada» a los intereses extranjeros.

El 18 de julio, la Cancillería de Noruega había emitido un comunicado en el que aseguraba que los diálogos continuarían y pidió a las partes máxima precaución en las declaraciones que emitieran.

Los contactos celebrados en Noruega suponen el primer acercamiento entre representantes del Gobierno y la oposición desde la más reciente crisis política, que se desató en enero tras la juramentación de Maduro para el período 2019-2025. (Sputnik)