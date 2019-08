Sala IV: Título universitario no es requisito para ejercer el periodismo

San José, 9 Ago (Elpaís.cr).- La Sala Constitucional determinó que el Colegio de Periodistas de Costa Rica amenazó, en un comunicado, a personas no tituladas con denunciarlas ante órganos judiciales competentes.

Dicha entidad, sostiene que como «garante de la dignidad, los derechos y la libertad de las personas, reitera que el periodismo se puede ejercer sin necesidad de contar con un título académico o estar colegiado». Así lo determinan las sentencias 2019-15038 y 2019-15039 del viernes 9 de agosto.

En esas resoluciones los magistrados y magistradas, de forma unánime, declararon con lugar recursos de amparo interpuestos –de forma separada– por ciudadanos de apellidos Madrigal Mena y Rodríguez Barrantes contra las manifestaciones del Colper (difundidas en plataformas oficiales del órgano) en donde se indica que “las personas que se sigan identificando como periodistas, sin tener el título académico que lo acredite, serán denunciadas ante los órganos competentes”.

El Tribunal concluye en las sentencias que el periodista es quien en forma habitual o regular se dedica a informar, y destaca la definición que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene de esta profesión (Opinión Consultiva oc-5/85 del 13 de noviembre de 1985): «el “periodista profesional” es la persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado».

El Tribunal concluye que periodista es quien en forma habitual o regular se dedica a informar, y destaca la definición que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene de esta profesión. Más información en https://t.co/Mkt2sCzPLo — Poder Judicial CR (@PoderJudicialCR) 9 de agosto de 2019



Las magistradas y magistrados calificaron como una amenaza el mensaje proferido por el Colper contra los periodistas no titulados y señalaron que esta representa una “clara contravención de lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución Política”; dicho numeral establece que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones.

En conclusión, la Sala IV ordena a la Presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas emitir un nuevo comunicado de conformidad con los lineamientos señalados en las sentencias citadas.

Sobre el voto de la Sala Constitucional, el Colegio de Periodistas informó en su página de Facebook que «hasta ahora, no ha sido notificado del fallo de la Sala Constitucional, cuyo comunicado de prensa circula en medios de comunicación y redes sociales, por lo que desconocemos el pronunciamiento en su totalidad. Debido a eso no podemos manifestarnos hasta no conocer los alcances del mismo».