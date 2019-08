Trump dice que hay movimientos de tropas chinas hacia la frontera con Hong Kong

Washington, 13 ago (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, sostuvo este martes que la inteligencia de su país reportaba movimientos de tropas de China hacia la zona limítrofe con la región administrativa especial de Hong Kong.

«Nuestra inteligencia nos ha informado que el Gobierno de China está desplazando tropas a la frontera con Hong Kong. ¡Todo el mundo debería mantener la calma y la seguridad!», sostuvo Trump en su cuenta de Twitter.

El presidente estadounidense comentó también en Twitter que “muchos me están culpando a mí y a Estados Unidos por los problemas que están ocurriendo en Hong Kong. No me imagino por qué”.

Las protestas en Hong Kong comenzaron dos meses atrás a raíz de que la legislatura local inició el debate de un proyecto de ley para autorizar las extradiciones a China.

The People’s Armed Police have been assembling in Shenzhen, a city bordering Hong Kong, in advance of apparent large-scale exercises, videos obtained by the Global Times have shown. https://t.co/3KgaXeHw3C pic.twitter.com/YXAORMay0W

— Global Times (@globaltimesnews) 12 de agosto de 2019