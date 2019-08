CCSS baraja opciones para reprogramar cirugías citas y procedimientos

San José, 16 Ago (Elpaís.cr).- Los centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) empezaron a barajar opciones para reprogramar cirugías, citas y procedimientos que no se pudieron brindar por la huelga que afectó los servicios de la institución del 5 al 12 de agosto.

Desde el martes último, los centros de salud se empezaron a reunir con los equipos técnicos para diseñar las estrategias que les permita la reprogramación, de acuerdo con su grado de afectación y su capacidad. El doctor Mario Ruiz Cubillo, gerente médico de la CCSS, dijo que, la próxima semana, emitirán lineamientos generales para la reposición de las citas, cirugías y procedimientos.

Catalina Saint-Hilaire Acuña, directora general del Centro Nacional del Control del Dolor y Cuidados Paliativos, explicó que durante la huelga a los pacientes se les programó las citas, por lo que, a nivel de consulta, los pacientes no se vieron afectados. En el caso de los procedimientos que se suspendieron, esta semana el personal del centro empezó a llamar a los pacientes para su respectiva atención.

Por su parte, Marvin Palma Lostalo, director general del hospital Enrique Baltodano Briceño en Liberia, explicó que empezaron a analizar y a coordinar con los especialistas para marcar el mapa de ruta en la reprogramación de las citas, cirugías y procedimientos cancelados durante el movimiento huelguístico.

Palma aseguró que en el centro hospitalario se van a redoblar esfuerzos para reponer las citas perdidas. Incluso, la pretensión es atender esta misma semana a aquellos pacientes catalogados como prioritarios.

El director añadió que se está coordinado ampliar las jornadas durante los fines de semana, para atender a los pacientes que fueron afectados durante el movimiento. En la consulta del primer nivel de atención están programando pacientes, especialmente crónicos, de 2:00 de la tarde a 10:00 de la noche para ofrecerle consulta.

Por su parte, en el hospital San Juan de Dios, el laboratorio fue el servicio que más afectación sufrió, por lo que se duplicó la cantidad de puestos de atención a usuarios, que pasaron de 12 a 24. En el caso de la consulta, cada servicio está analizando la metodología que va a implementar para reprogramar la cita a los pacientes.

El hospital Rafael Ángel Calderón Guardia durante la semana entrante analizarán la metodología que se implementará en este centro hospitalaria para brindar las citas y cirugías que se suspendieron entre el 05 y el 12 de agosto de 2019, por la huelga.

Edgar Carillo Rojas, director del hospital San Carlos, explicó que se cuantificaron las citas y cirugías suspendidas, se identificaron a los pacientes y serán valorados en atención vespertina y los fines de semana. En el caso de las mamografías, se reprogramaron y se están terminado de realizar los estudios que se suspendieron a raíz de la huelga; así como el laboratorio, que este fin de semana termina de complementar las citas perdidas.

En el caso del Hospital México, implementarán un sistema de TRIAGE, en el cual los pacientes suspendidos serán catalogados como rojos, amarillos y verdes, según la prioridad por diagnóstico. El objeto de este centro hospitalario josefino es poder reprogramar las 2 500 citas perdidas en un mes como tiempo máximo. Los funcionarios llamarán a los pacientes durante este mes, si por alguna razón, pasado este tiempo, hay pacientes que no la han recibido, se podrán comunicar a los números telefónicos: 22426618, 22426817.

Por otra parte, para la reprogramación de las cirugías se seguirá también con la misma lógica de valoración de pacientes para determinar su prioridad, de acuerdo con los criterios técnicos de los médicos especialistas, siendo los casos prioritarios los primeros en ser intervenidos, así lo aseguró Edgar Méndez, jefe del departamento de Cirugía de este centro médico. Para el caso de los pacientes, cuya cirugía es electiva, se mantendrá el orden en que estaban antes de ser suspendidos, estos procedimientos se empezarán a programar tanto en tiempo ordinario como extraordinarios en jornada vespertina, después de las 4: 00 de la tarde.

Randall Álvarez Juárez, director del Monseñor Sanabria de Puntarenas, explicó que este viernes 16 de agosto y el próximo 19 de agosto, el laboratorio clínico de ese establecimiento de salud, recibirá a todos los usuarias que no recibieron la atención correspondiente para la toma de muestras y que no fueron reprogramados, se atenderán de 6 de la mañana a 8:30 de la mañana. También informó que el Consejo Técnicos ya barajó algunas propuestas para la atención prioritarias de citas y cirugías que no se dieron durante la huelga.

Milena Bolaños, directora del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, dijo que en su caso están haciendo los ajustes correspondientes para convocar a los pacientes que no fueron atendidos en ese periodo. Una de las soluciones que se baraja es la ampliación de horarios.