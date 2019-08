Un enorme meteoro fue captado cerca de Torre Grande en Cerdeña

Roma, 18 Ago (Sputnik).- Una gigante ‘bola de fuego’ ilumina el cielo de Cerdeña:



Varias personas que pasaban por la carretera se convirtieron en testigos de un luminoso vuelo. El cuerpo celeste también fue observado en el este de España y el sur de Francia, según los usuarios de las redes sociales.

The trajectory of yesterday’s #bolide off Sardinia (green to red marker) based on numerous visual reports (false color patches = distribution of observers): evolving page at https://t.co/r5pP1Uo211 pic.twitter.com/kRzeMUF99Z

— Daniel Fischer (@cosmos4u) 17 de agosto de 2019