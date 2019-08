Estado Islámico en Afganistán reivindica el atentado contra el salón de bodas en Kabul

Madrid, 18 Ago. (EUROPA PRESS).- La sección afgana de la organización terrorista suní Estado Islámico ha reivindicado el atentado perpetrado este pasado sábado en un salón de bodas de Kabul, según un comunicado recogido por el portal de vigilancia de actividades yihadistas SITE.

En la misma nota, Estado Islámico-Jorasán asegura que unas 400 personas han fallecido o resultado heridas en el atentado, una cifra sustancialmente mayor que las 63 víctimas mortales confirmadas hasta el momento por las autoridades afganas, aunque la organización es conocida por exagerar, con fines propagandísticos, el balance de muertos en sus atentados.

La organización terrorista describe a las víctimas, de confesión chií, como «herejes».

Testigos presenciales han confirmado que el salón estaba lleno de invitados y vídeos publicados en redes sociales muestran a mujeres gritando frente al salón y a otras personas conmocionadas tras la explosión.

An Afghan wedding that turned into a tragedy pic.twitter.com/WNpviRmBrj

— TOLOnews (@TOLOnews) 18 de agosto de 2019