Bancada oficialista vota contra la reelección de presidente del Senado y decide sea una mujer de México

Ciudad de México, 20 ago (Sputnik).- La bancada de la coalición gobernante mexicana, que encabeza el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda), realizó una votación interna en contra de la reelección del presidente de la Mesa Directiva del Senado, que es un dirigente de su partido, por 33 votos en contra y 29 a favor.

«Se emitieron 64 votos en total, de los cuales 33 fueron en favor de integrar una nueva Mesa Directiva y 29 por la reelección, y se anularon 2 votos», informó en un comunicado la bancada del partido fundado en 2014 por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El resultado fue anunciado por Ricardo Monreal, líder de la bancada del oficialismo, rodeado de decenas de legisladores de su partido.

Con esa votación se anulan las intenciones del presidente actual del órgano directivo senatorial, Martí Batres, uno de los líderes de Morena que cuestionó el proceso, junto con la presidenta del partido Jeidkol Polensvky.

«En unidad y democracia, Morena decide que Mónica Fernández Balboa presida la Mesa Directiva del Senado para el siguiente año», dice el comunicado.

Además de los 59 asientos que tiene Morena en la Cámara Alta, de un total de 128, en la votación participaron los cinco senadores de una de las dos formaciones minoritarias que apoyan la coalición mayoritaria, el evangélico Partido Encuentro Social (Pes, derecha).

Sin embargo, no participaron los seis senadores del Partido del Trabajo (PT, izquierda), porque «no fueron convocados al encuentro celebrado el grupo mayoritario en el Senado, decisión que es exclusiva de ese grupo», dijeron los legisladores de ese partido en un comunicado.

Una mujer presidirá el Senado

Tres senadoras oficialistas declinaron a favor de la legisladora Fernánez Balboa, representante del petrolero estado de Tabaso, (sureste) tierra natal del presidente López Obrador.

«Con libertad y unidad se desarrolló la jornada, que duró tres horas, como un evento abierto, plural y democrático», informó Morena sobre los comicios, celebrados con voto secreto y urna transparente ante la presencia de integrantes de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido.

Antes del 1 de septiembre, cuando inicien los trabajos del segundo año de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores (2018-2021), el pleno senatorial formalizará en votación de sus 128 integrantes la integración de la nueva Mesa Directiva.

Batres, quien fue el primer presidente de Morena cuando esa formación se escindió del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) y es el presidente de la mesa directiva que buscaba su reelección, dijo que fue «un proceso inequitativo, lleno de trampa, conducido por Ricardo Monreal», líder del grupo parlamentario oficialista.

«Monreal me persiguió y me combatió durante meses, con un discurso de conciliación hacia afuera y hacia adentro de confrontación, me atacó adentro y afuera», dijo Batres.

El mayor perdedor de la votación atacó de frente a Monreal, señalando que «se ha exhibido como incapaz de convivir con la pluralidad, como un político acomplejado que no puede permitir que yo esté al frente de la mesa directiva», al tiempo que agradeció el respaldo de 29 legisladores que querían su reelección

La presidenta de comité ejecutivo nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, también escribió que fue «vergonzoso que en Morena, en el Senado, se hagan maniobras para que en una reunión interna del grupo parlamentario de llamen a votar al PES y no llamen a votar al PT».

Por tratarse de una decisión del oficialismo, tampoco participaron las bancadas opositoras, que suman 58 votos, contra 70 de la coalición gobernante, que ganó los comicios de julio de 2018, Juntos Haremos Historia de López Obrador (Morena, Pes y PT).

La oposición la forman 23 senadores del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), 14 del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro exgobernante), siete del Partido Verde Ecologista, ocho del Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata), cuatro del PRD (centroizquierda), y dos sin partido. (Sputnik)