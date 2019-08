La teoría más loca de Star Wars: ¿Estaba muerto Luke Skywalker en Los últimos Jedi?

Madrid, 18 Ago. (CulturaOcio/EP).- Sin duda, Star Wars: Los últimos Jedi fue la película de la franquicia que más controversia causó entre los fans. Gran parte del descontento de algunos fans fue a causa de los poderes exhibidos por Luke Skywalker, nunca antes vistos en la franquicia, antes de su aciago final. Pero… ¿y si el Maestro Jedi ya estaba muerto antes del Episodio 8?

Una nueva teoría fan asegura que todo el extraño comportamiento del Maestro Skywalker se debe realmente a que en realidad estaba muerto desde el principio. Es decir, que durante todo el metraje era un Maestro de la Fuerza. Y aunque a priori suena un poco descabellado, en realidad la teoría explica muchas claves de la cinta de Rian Johnson.

Según la teoría expuesta en Reddit, Luke falleció en algún momento previo a Los últimos Jedi, lo que explicaría por qué no interfirió en ningún momento del surgimiento de la Primera Orden. Su conciencia, su fantasma de la Fuerza, quedó anclado a la tierra sagrada de Ahch-To, debido a la gran conexión de la isla sagrada con la Fuerza.

«Fue asesinado cuando Kylo Ren atacó la Academia Jedi hace una década», asegura el creador de la teoría. «Luke no sabía cómo convertirse en fantasma de la Fuerza como lo hicieron Yoda y Obi-Wan, por lo que se perdió en una fuerza mágica y no supo materializarse ante la gente. Por eso no pudo salvar a Han, no pudo matar a Snoke, etc. Sólo pudo proyectarse ante personas que son muy sensibles a la Fuerza».

Luke no es un imbécil

El usuario también explica que ese es el motivo de que Rey pueda ver y hablar con Luke, sin embargo, éste no aparece hablando en ningún momento con Chewbacca. «Luke Skywalker no es un imbécil que no se preocupa por sus amigos, es un fantasma desconcertado que está desconectado del universo de los vivos. Luego, una vez que descubre cómo proyectar su fantasma en el mundo de los vivos, inmediatamente va y los salva a todos», sentencia el imaginativo seguidor.

Sin duda, es una nueva forma de entender el extraño y arisco comportamiento de Luke en Los últimos Jedi. Según la teoría, el enfrentamiento final entre él y Kylo Ren es la última demostración de su presencia en la Tierra, y por eso tras ello desaparece.

¿Volverá el Maestro Jedi una última vez para la última película de la Saga Skywalker? Ésta pregunta, y otras muchas, se resolverán el próximo 20 de diciembre, cuando El ascenso de Skywalker llegue a los cines.

