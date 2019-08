Esta Semana en la Universidad de Costa Rica

MATRÍCULA TRIMESTRAL: IDIOMA MANDARÍN. Ordinaria: del 19 al 25 de agosto / Extraordinaria: del 26 al 29 de agosto (de lunes a viernes), de 8:00 a. m. a 12:00 m. y 1:00 a 4:45 p. m. en el Instituto Confucio. Para más información sobre horarios y precios puede visitar nuestra página www.institutoconfucio.ucr.ac.cr Dirigido a mayores de 16 años. Información: 2511-6870, correo electrónico: instituto.confucio@ucr.ac.cr Página Web: http://www.institutoconfucio.ucr.ac.crOrganiza: Instituto Confucio.

CONFERENCIA: EL ARTE CENTROAMERICANO EN CHICAGO: TENSIONES LOCALES Y DIASPÓRICAS ENTRE NOSTALGIA E INNOVACIÓN, CULTURA Y POLÍTICA. Martes 20 de agosto, 6:00 p. m. en el Teatro de las Artes. A cargo del Dr. Marc Zimmerman, profesor emérito, Universidad de Illionois. Información: 2511-8933, correo electrónico: iiarte@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigaciones en Arte (IIARTE) con la colaboración de la Cátedra Francisco Amighetti.

RECITAL: LATINOAMÉRICA, EL AMOR Y OTROS DEMONIOS. Martes 20 agosto, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participantes: Marco Antonio López (tenor); Gerardo Meza Sandoval (piano). Música invitada: Isabel Jeremías (fagotista). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web:http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

VI CONCIERTO DE TEMPORADA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA UCR. Martes 20 de agosto, 7:30 p. m. en el Auditorio, Colegio Humboldt. Director titular: Alejandro Gutiérrez Solistas: Manuel Matarrita (piano), Leonardo Gell (piano). Costo:¢4.000 (estudiantes / adultos mayores), ¢5.000 (público general). Entradas a la venta en publitickets.com Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web: https://www.facebook.com/OSUCROrganiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

II JORNADA DE DIFUSIÓN DE INVESTIGACIÓN, ACCIÓN SOCIAL, DOCENCIA Y EXPO INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN. 20, 21 y 22 de agosto en la Facultad de Educación. Información: 2511-8867, Página Web: http://facultadeducacion.ucr.ac.cr/index.php/es/areas/ii-jornada-de-difusionOrganiza: Decanato, Facultad de Educación.

INAUGURACIÓN PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES ESCRITORAS AFRODESCENDIENTES. Miércoles 21 de agosto, 9:00 a. m. en la Sala Joaquín Gutiérrez, Facultad de Letras. Participa: M.Sc. Shirley Campbell Barr, escritora. Información: 2511-8371, correo electrónico: catedraafricacaribe.vd@ucr.ac.cr Organiza:Cátedra de Estudios de África y el Caribe.

CHARLA: FASES TOPOLÓGICAS DE LA MATERIA Y LA REPRESENTACIÓN DE ESPÍN. Miércoles 21 de agosto, 4:00 p. m. en el Aula 308, de Física-Matemática. A cargo del Dr. Andrés Reyes Lega, profesor, Universidad de Los Andes, Colombia. Información: 2511-3419 / 2511-6551. Organiza: Escuela de Matemática, Centro de Investigaciones en Matemática y Meta-Matemática (CIMM), Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA).

DEBATE: LAS DIFICULTADES Y CONGOJAS QUE ATRAVIESAN LAS MUJERES EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA. Miércoles 21 de agosto, de 6:00 a 7:30 p. m. en la Sala 1 Audiovisuales, Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Participantes:Cineasta Laura Patricia Astorga Carrera, activista de derechos humanos; Bach. Catalina Murillo Valverde, escritora; Bach. Natalia Astúa Castillo, periodista y artista plástica; Bach. Laura Sánchez Arias, estudiante de Artes y Sociología. Información: 2511-1951, correo electrónico: maria.gamboabarboza@ucr.ac.cr Página Web:http://ciem.ucr.ac.cr/Las-dificultades-y-congojas-que Organiza: Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) con la colaboración del Proyecto ED-521. Debates sobre Feminismos.

RECITAL: LENNIN IZAGUIRRE Y SU COMBO. Miércoles 21 de agosto, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participan: Lenin Izaguirre e invitados especiales. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web:http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CURSO: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Matrícula abierta hasta el 21 de octubre vía telefónica o correo electrónico. Duración: del 31 de octubre 2019 al 2 de abril 2020, de 5:00 a 7:00 p. m. en la UCR-Sede Rodrigo Facio. Costo: ¢255.000 (IVA incluído). Información: 2511-1566, correo electrónico:educacioncontinuaasistente.fd@ucr.ac.cr Organiza: Programa de Educación Continua (PEC), Facultad de Derecho.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: EL RÉGIMEN MUNICIPAL EN COSTA RICA. Jueves 22 de agosto, 9:30 a. m. en el Miniauditorio (Aula 244), Escuela de Economía. Participantes: Dr. Justo Aguilar; Dra. Violetta Palavicini. Información: 2511-4166 / 2511-4872, correo electrónico: secretaria.iice@ucr.ac.cr / recepcion.iice@ucr.ac.crOrganiza: Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE).

CONFERENCIA INAUGURAL. FACULTAD DE EDUCACIÓN. II CICLO 2019: ME MUEVO, APRENDO Y VIVO. Jueves 22 de agosto, 2:00 p. m. en el auditorio de la Facultad de Educación. A cargo del M.Sc. Gerardo Araya Vargas, profesor e investigador, Escuela de Educación Física y Deportes, Facultad de Educación. Información: 2511-8867, correo electrónico: decanato.educacion@ucr.ac.cr Página Web:http://facultadeducacion.ucr.ac.cr/index.php/es/component/spsimpleportfolio/item/88-clase-inagural-f Organiza: Decanato, Facultad de Educación.

CONCIERTO DE PIANO CON EL MAESTRO JORGE FEDERICO OSORIO. Jueves 22 de agosto, 7:00 p. m. en el Aula Magna, Plaza de la Autonomía. Entrada gratuita; boletos disponibles en boleteriaucr.com. Información: 2511-3890 / 2511-3896, correo electrónico: evento.rectoria@ucr.ac.cr Página Web: http://boleteriaucr.comOrganiza: Rectoría.

CONVERSATORIO: SOBRE LA PRODUCCIÓN DEL ÁLBUM WALTER FERGUSON: 100 YEARS OF CALIPSO. Jueves 22 de agosto, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participan: Manuel Monestel e invitados. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web:http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

ACTO OFICIAL 48 ANIVERSARIO DE LA SEDE DEL ATLÁNTICO. Viernes 23 de agosto, 10:00 a. m., frente al Museo Omar Salazar Obando, Sede del Atlántico. Confirmar participación vía telefónica o correo electrónico antes del 19 de agosto.Información: 2511-9203 / 2511-9204, correo electrónico: direccion.sa@ucr.ac.crOrganiza: Sede del Atlántico.



CURSO: METROLOGÍA APLICADA A LA TOMA EFECTIVA DE DECISIONES. Matrícula abierta hasta el 23 de agosto por medio de correo electrónico (favor incluir nombre, cédula, empresa o institución, profesión). Duración: 7, 14, 21 de setiembre (sesiones ocho horas por día) en el Edificio Cattecu, ubicado frente a Radio Universidad. Impartido por la Dra. Johanna Méndez Arias, profesora, Laboratorio Ciencias de las mediciones aplicada, UCR. Dirigido a personas interesadas en la metrología o que tienen a cargo equipos de medición. Costo: $385. Información: 2511-6638, correo electrónico: lacima@ucr.ac.cr Página Web:https://www.flipsnack.com/geme2018/new-flipbook.hmtl Organiza: Laboratorio Ciencia de las mediciones aplicada, Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería con la colaboración de la Intersede Alajuela, Escuela de Ingeniería Industrial.

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO: INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN DE HONGOS COMESTIBLES: HONGO OSTRA. Inscripción abierta hasta el 23 de agosto por medio del enlace. Cupo máximo: 20 personas. Costo: ₡50.000. Duración del taller: miércoles 18 de setiembre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA). Favor tomar en cuenta: Verificar cupo disponible (vía telefónica o correo electrónico) / Realizar el pago completo (indicar fecha del taller en detalle). Depósito cuenta: Banco Nacional de Costa Rica: Fundevi CIA Servicios Cuenta IBAN: CR04015108010010059408 Cédula Jurídica: 3-006-101757). El costo del taller incluye la alimentación, material didáctico, material para la práctica. Se otorgará Certificado de participación. Favor no realizar el pago de inscripción si no ha verificado si hay cupo, de lo contrario, correrá el riesgo de quedarse sin espacio. En caso de no poder asistir, no se realizará devolución de dinero. Información: 2511-3041, correo electrónico:info.cia@ucr.ac.cr Página Web: http://www.cia.ucr.ac.cr/?p=2905 Organiza: Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA).

EXPOSICIÓN DE PINTURA: LA ARTICULACIÓN DE LAS CONTRADICCIONES de Carolina Guillermet. Abierta hasta el 30 de agosto en la Galería de Arte, SEP. Información: 2511-1400, correo electrónico:posgrado@sep.ucr.ac.cr Página Web: http://www.sep.ucr.ac.cr Organiza: Sistema de Estudios de Posgrado (SEP).

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS. II JORNADAS INTERNACIONALES DE ALÉRGENOS EN ALIMENTOS. Fecha límite de inscripción: 13 de setiembre por medio dehttp://congresocita2019.ucr.ac.cr Fechas del Congreso: del 17 al 19 de setiembre en el Hotel Real Intercontinental, San José, Costa Rica. Dirigido a personas interesadas en la ciencia y tecnología de alimentos o afines. Costo: $295 para estudiantes e investigadores. Información: 2511-8845 / 2511-7223, correo electrónico: congresocita2019@ucr.ac.crOrganiza: Centro Nacional de Tecnología de Alimentos, Facultad de Ciencias Agroalimentarias, Vicerrectoría de Investigación.