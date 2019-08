Bolsonaro dice que ONGs pueden estar detrás de los incendios en la Amazonía

Río de Janeiro (Brasil), 21 ago (Spuntik).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sugirió que organizaciones no gubernamentales (ONGs) podrían estar detrás de los incendios que suceden en la Amazonía para llamar la atención contra el Gobierno, informa este jueves la prensa local.

«Entonces puede haber, sí, puede haber una acción criminal de estas ONGs para llamar la atención contra mí, contra el Gobierno de Brasil. Esta es la guerra que enfrentamos», dijo Bolsonaro, según reseña el portal G1.

En lo que va de este mes, se produjeron 34.278 incendios en la selva amazónica.

Según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (Inpe), la Amazonía concentra el 52,5 por ciento de los brotes de incendios en lo que va de este año, y el número de estos aumentó 82 por ciento con respecto al mismo período de 2018.

Los focos ígneos se extienden en los estados de Acre (noroeste), Rondônia (noroeste), Mato Grosso (oeste) y Mato Grosso do Sul (sudoeste), llegando a la triple frontera entre Brasil, Bolivia y Paraguay.

Bolsonaro dijo que diversas ONGs podrían haber comenzado los incendios y enviar sus imágenes al extranjero como represalia luego de que su administración retiró el dinero que se le facilitaba.

El mandatario señaló que el Gobierno «no es insensible» a lo que está ocurriendo, por lo que está evaluando las medidas que deben tomarse con los Ministerios de Defensa y Medio Ambiente.

«No estoy diciendo (que las ONGs son responsables de los incendios). Tenemos que luchar contra el crimen, luego veremos quién es el responsable. Pero, en mi opinión, hay interés de estas ONGs, porque representan intereses de fuera de Brasil», agregó.

Por otra parte, el jefe de Estado acusó a gobernadores en el norte de Brasil de no realizar acciones para ayudar a combatir los incendios.

«Hay un gobernador, no quiero nombrar, que está siendo cómplice con lo que está sucediendo y culpa al Gobierno federal. Hay estados allí, que no quiero mencionar, en la región norte, donde los gobernadores no están moviendo ni una pajita para ayudar a luchar», dijo el presidente.

Expertos y funcionarios dicen que los incendios forestales son causados por el clima seco; en algunas regiones no ha estado lloviendo durante aproximadamente 90 días.

En Twitter, los internautas crearon el hashtag #PrayForAmazonia (Recemos por la Amazonía), con el que comparten imágenes y videos de los incendios y denuncian que las autoridades han tenido «poca acción» para sofocar el fuego.

¡No nos vamos a callar! Una indígena brasileña lamenta los incendios forestales que azotan la Amazonía y pide ayuda a los medios para defender ese lugar y a sus habitantes. #PrayForAmazonia pic.twitter.com/gPoDPAxtzb — RT en Español (@ActualidadRT) 21 de agosto de 2019

Asimismo, el Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon) señaló que la deforestación aumentó en julio 66 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado, lo que llevó la tasa interanual a un «preocupante» 15 por ciento.

Las políticas de Bolsonaro para la selva tropical provocaron que Noruega y Alemania suspendieran hace días sus aportaciones al Fondo Amazonia, destinado a proteger ese bioma. (Sputnik)