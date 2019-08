La app ultraligera Google Go ya está disponible a nivel mundial y añade la función para leer en voz alta

Madrid, 22 Ago. (Portaltic/EP).- Google Go, la aplicación ultraligera de Google para acceder a información en la web, ya se encuentra disponible en la Play Store para todos los dispositivos Android a nivel mundial, que además incorpora como novedad la opción de leer textos en voz alta de cualquier página web con Google Lens.

Google Go es una versión ultraligera del buscador de Google creada con el objetivo de poder utilizarse en dispositivos que no cuenten con mucho espacio de almacenamiento y para lugares donde no haya buena conexión. Anunciada en 2017, hasta el momento solo podía usarse en unos pocos países desde dispositivos con el sistema Android Go.

De acuerdo con un comunicado emitido por Google, todos los usuarios que cuenten con dispositivos Android ya se pueden descargar Google Go desde la Play Store desde cualquier parte del mundo.

Como novedad, su incorporación de Google Lens permite que el dispositivo lea en voz alta o traduzca un texto tan solo apuntando con la cámara hacia él.

Además, Google Go ofrece una función de inteligencia artificial que lee en voz alta cualquier texto de cualquier página web, destacando las palabras a medida que se van leyendo para que se pueda seguir la lectura en pantalla.