Procuraduría de la Ética pasa a vía penal denuncia contra Welmer Ramos por caso cemento chino

San José, 21 Ago (Elpaís.cr).- La Procuradoría de la Ética Pública (PGR) pidió al Ministerio Público (Fiscalía) investigar las actuaciones en los casos del cemento chino y de Coopelesca del diputado Welmer Ramos González cuando fungió como Ministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

La Decisión de la Procuraduría se tomó luego de una investigación solicitada por la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa que remitió a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) el “Informe Final de los casos de SINOCEM y COOPELESCA sobre operaciones crediticias gestionadas y otorgadas por el Banco de Costa Rica, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y otras entidades bancarias del Estado, tramitado bajo el Expediente Legislativo No. 20.461”.

Dicha Comisión valorar si el ex Ministro de Economía y actual Diputado Welmer Ramos González, incurrió en una violación al deber de probidad.

La PGR instruyó la investigación preliminar de los hechos atribuidos al actual diputado del Partido Acción Ciudadano (PAC), Ramos González mediante el expediente administrativo DEP-030-2018.

La entidad informó que con base en los resultados de las diligencias indagatorias realizadas se emitió el Informe N° AEP-INF-020-2019 de las 10:13 hrs del 20 de agosto del dos mil diecinueve, el cual fue notificado hoy a la Asamblea Legislativa.

Adicionalmente, la PEP interpuso una denuncia penal contra Ramos González «en razón de la posibilidad de que haya incurrido en hechos configurativos del delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública».

Asimismo, se instó al Ministerio Público a considerar la información contenida en el citado informe, que deja constancia de actuaciones de anteriores funcionarios de Casa Presidencial así como del Banco de Costa Rica, relacionadas con el trámite de las reformas al Reglamento Técnico de Cementos Hidráulicos aprobadas con los Decretos Ejecutivos 38907-MEIC y 39414 MEIC-S de marzo y diciembre del 2015, respectivamente, la cual se considera que podría ser de utilidad en la investigación penal de los hechos que conoce el Ministerio Público.

La PEP mantendrá la participación en el proceso penal de mérito ya que se encuentra debidamente apersonada en representación de los intereses del Estado.

En diciembre del 2017 Ramos aseguró que la Comisión legislativa del «cementazo» no encontró ningún ilícito en sus actuaciones al romper el duopolio del cemento, controlado por dos empresas transnacionales en Costa Rica.

«La Comisión no encontró ningún acto ilícito en la promulgación del Reglamento Técnico del Cemento, ni en mis actuaciones como Ministro del MEIC», escribió Ramos en su cuenta de Facebook.

El ex ministro y ahora diputado agregó que «la Comisión Investigadora reconoce ampliamente mis luchas contra los oligopolios que imponen precios injustamente elevados a los consumidores de Costa Rica».

Ramos también aseguró que dicha comisión «no me atribuye ningún acto ilícito. No me atribuye tráfico de influencias. No recomienda mi inhabilitación, ni sanción alguna».