Unas 10.000 personas planean «despedirse» del Reino Unido en la costa del mar del Norte

Amsterdam, 21 ago (Sputnik).- Casi 10.000 personas, ante el próximo Brexit, planean reunirse el 31 de octubre en los Países Bajos en una fiesta playera para «despedirse» del Reino Unido que ese día debe abandonar la Unión Europea.

Este evento en las costas del mar del Norte fue convocado por un usuario holandés de la red social Facebook.

Según el portal NL Times, el holandés propuso a todos los interesados ir a una fiesta y traer una silla de playa, chips holandeses, vino francés y cerveza alemana.

«Si hay interés, puede venir un grupo que podría tocar It’s Quiet on the Other Side (Todo tranquilo en el otro lado) y We’ll Meet Again (Nos volveremos a ver). Otras propuestas musicales son bienvenidas», escribió el organizador del evento en Facebook.

Destacó que la fiesta permitirá observar desde la costa del mar como el Reino Unido se convierte en una «organización cerrada».

Hasta el momento 9.900 personas expresaron su deseo de visitar el evento.

El Reino Unido aprobó en un referendo de 2016 separarse de la UE, pero no pudo hacerlo en la fecha prevista inicialmente, el 29 de marzo pasado, por la negativa del Parlamento británico a aprobar el acuerdo de divorcio.

Según los planes vigentes, el país debe abandonar la UE el 31 de octubre de 2019, con o sin acuerdo. (Sputnik)