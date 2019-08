Secretario de Cultura de Brasil dimite tras suspensión de fondos para películas LGTBI

Río de Janeiro (Brasil), 23 ago (Sputnik).- El secretario de Cultura de Brasil, Henrique Pires, dimitió el jueves luego de que el presidente Jair Bolsonaro anunciara la suspensión de fondos públicos destinados a la realización de películas y programas de TV con la temática LGTBI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales) por 180 días, informaron medios locales.

«Yo no estoy saliendo contra nadie, estoy saliendo a favor de la libertad de expresión (…) O me pronuncio en contra, o estaré siendo connivente. Quedó claro que tengo divergencias con el Gobierno sobre libertad de expresión. No admito que la cultura pueda tener filtros. Por eso, como estoy desafinando, prefiero salir», aseguró el titular de la Secretaría de Cultura al diario Folha de Sao Paulo.

Este miércoles, el mandatario, quien en su campaña electoral se mostró en contra del movimiento LGTBI, anunció la postergación de partidas por 70 millones de reales (más de 17 millones de dólares) destinados a una convocatoria pública para este tipo hasta tanto no se designen los nuevos miembros del Comité de Gestión del Fondo Sectorial (CGFSA).

El oficio fue publicado en el Diario Oficial de la Unión y, si bien se especifica que la convocatoria se suspende por un plazo de 180 días, se prevé que pueda ser prorrogada.

Según el texto, la decisión responde a la «necesidad de recomponer a los miembros del Comité Gestor de la Fundación del Sector Audiovisual (CGFSA)»; una vez que el grupo sea renueve, habrá «una revisión de los criterios y las directrices».

El 15 de agosto, en una transmisión por la red social Facebook, Bolsonaro criticó a cuatro producciones («Afronte», «Transversais», «Religare queer» y «Sexo reverso») que se presentaban en la convocatoria en las categorías de «diversidad de género» y «sexualidad» con temáticas como la vida de personas transgénero o la de homosexuales negros en Brasilia.

La suspensión «es una confirmación de la censura. Después de ver al presidente decir que una producción va ‘al saco’ al abordar el tema LGBTI, entendemos toda la homofobia contenida en la oración. Proyectos como el nuestro serían los primeros en ser censurados. Pero vemos que esta censura se extiende a todas las producciones «, dijo Bruno Victor Santos, director de «Afronte», al periódico Correio Brasilienze.

Bolsonaro expresó que la Agencia Nacional de Cine (Ancine) no gastaría los recursos del Fondo Sectorial Audiovisual (FSA) en proyectos con temática sexual y afirmó que su decisión no fue una censura. (Sputnik)