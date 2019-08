Aumentan focos de fuego en Brasil mientras el humo avanza hacia el sur del continente (resumen)

Montevideo (Mesa Américas), 28 ago (Sputnik).- Los incendios forestales que se extienden por amplias zonas boscosas de América del Sur registraron el martes nuevos focos en territorio brasileño, pese a que las autoridades aseguran tener bajo control los frentes de fuego, mientras el humo se hacía sentir en Uruguay y Argentina, afectando incluso la visibilidad en algunas provincias de este último país.

El ministro de Defensa de Brasil, Fernando Azevedo e Silva, aseguró el martes que estaban bajo control los incendios en zonas boscosas de la Amazonía, a pesar de que los datos satelitales muestran un aumento del 49 por ciento de los focos de fuego en todo el país.

«Se ha alardeado un poco de que la situación esté fuera de control pero no lo está, hemos tenido picos de quemaduras en otros años, mucho más grandes o más grandes que este año aquí y, por primera vez, se empleó muy rápidamente (…) dimos una respuesta rápida y la situación, por supuesto, no es simple, pero está bajo control», dijo el ministro en declaraciones que reprodujo O Globo.

No obstante, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués) registró el lunes 1.659 focos de fuego, 49 por ciento más que el domingo, cuando eran 1.113.

Más de la mitad de esos focos, 51,9 por ciento, se encuentran en la Amazonía, mientras 30,5 por ciento corresponden al Cerrado, el bioma de sabana tropical que se extiende desde el este hacia el centro y oeste del territorio.

«Los radares a veces perciben el calor de una hoguera y lo cuentan como foco, pero a veces no lo es (…) el fuego ha estado disminuyendo desde el viernes hasta ahora, ayudado un poco por el clima», agregó el funcionario.

Las autoridades, sin embargo, no han dado todavía datos de superficie quemada en agosto.

La superficie quemada entre enero y julio de este año es de 57.827 kilómetros cuadrados en todo Brasil; la mayor parte (54,7 por ciento) corresponde al Cerrado y 18,2 por ciento a la Amazonía, indica el INPE.

Morales apaga el fuego

El presidente boliviano, Evo Morales, cargó el martes en la espalda una mochila con agua y se sumó al trabajo de bomberos, soldados y voluntarios que combatían focos de incendio en los bosques del sudeste del país, donde el fuego ha arrasado casi 800.000 hectáreas en el último mes.

«Estamos acá para seguir trabajando (…) apagamos cuatro puntos de fuego pequeños pero vemos que con el viento pueden seguir reproduciéndose», dijo Morales a reporteros que lo acompañaron al interior de un bosque próximo a la ciudad de Roboré, a unos 1.300 kilómetros al este de La Paz.

El gobernante, quien tomó contacto directo con el fuego después de sobrevolar la extensa zona de los incendios, señaló que las acciones realizadas en las dos últimas semanas lograron una efectiva reducción de las llamas, pese a frecuentes rebrotes provocados por la sequía y los vientos.

«Desde el primer momento hemos trabajado, el 18 de agosto había 8.000 focos de incendio y ayer eran solo unos 1.000 en esta área, aunque no pensábamos que el viento iba a retornar para nuevamente incendiar la Chiquitanía», añadió.

El mandatario aseguró que los incendios en la zona de Roboré -en el llamado Bosque Seco Chiquitano, de transición entre el sistema del Amazonas en el norte y el Chaco en el sur- se debían principalmente a una larga sequía y un calor inusual para la actual época.

¿Cooperación amazónica?

Los países afectados no han logrado todavía ponerse de acuerdo para convocar una reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), conformada por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela con el objeto de proteger el valor socio-ambiental de la Amazonía.

El presidente Morales había dicho el 23 de agosto que una propuesta boliviana de convocar a una reunión urgente de cancilleres de los países de la OTCA para coordinar la respuesta a los incendios forestales fue inicialmente rechazada por algunos miembros que objetaron la eventual participación de Venezuela.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, afirmó el martes que su país ratifica la convocatoria a una reunión extraordinaria de la OTCA.

En cambio, los mandatarios Martín Vizcarra, de Perú, e Iván Duque, de Colombia, suscribieron el martes un acta en la que se plantea celebrar una reunión de jefes de Estado en septiembre con el objetivo de unir esfuerzos en pro de la defensa de la Amazonía, pero sin mencionar a la OTCA.

«Los señores presidentes reconocieron la necesidad de unir esfuerzos en beneficio de la protección y uso sostenible de la región amazónica (…) Para ello acordaron convocar una urgente reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la región amazónica en Leticia (Colombia) el 6 de septiembre, con el fin de aunar esfuerzos para este propósito», dice el acta.

Dicha reunión servirá para «impulsar la propuesta de Colombia de convocar a los países amazónicos para establecer un pacto que procure la conservación, desarrollo y aprovechamiento sostenible (de la Amazonía), en beneficio de las comunidades que la habitan, con pleno respeto a las respectivas soberanías nacionales».

Todos esos son los fines de la OTCA, fundada en 1995 para dar cumplimiento al Tratado de Cooperacion Amazónica de 1978.

Perú extingue incendio en el sur

Las autoridades peruanas dijeron el martes que lograron extinguir un incendio forestal en el departamento de Apurímac, en el sur del territorio y lejos de la Amazonía, el último que afectaba al país andino.

«Actualización de incendio forestal en el distrito de Tamburco, (provincia de) Abancay, (Apurímac). Autoridades informan que el incendio ha sido extinguido. El Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) realiza labores de control en la zona para que no se reinicie el fuego. Emergencia atendida», comunicó Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Perú (COEN) a través de su cuenta en la red social Twitter.

Tamburco es una localidad ubicada en los Andes, a 2.600 metros sobre el nivel del mar y se encuentra lejos de la Amazonía peruana.

Preocupación de Ecuador

En Ecuador, donde las autoridades lograron extinguir varios fuegos, hay preocupación porque los incendios en la Amazonía lleguen al territorio, dijo el martes a Sputnik el experto en temas ambientales Jorge Jurado, secretario nacional de Agua de su país entre 2008 y 2010, durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

«Yo podría decir que al momento la situación de Ecuador es de tranquilidad. Los incendios están controlados. Pero estamos sumamente preocupados por la posibilidad de que los incendios regionales puedan afectar la frontera colombiana y que estos pudiesen llegar a nuestro territorio amazónico», dijo Jurado, quien fue entre 2017 y 2018 subsecretario de Calidad Ambiental.

En Ecuador se registraron en los últimos días incendios en zonas de cordillera, en el noroeste del país.

Las autoridades apagaban el lunes un incendio que comenzó el viernes en la Reserva Geobotánica Pululahua, 17 kilómetros al norte de Quito, en una zona montañosa, con vegetación tupida, topografía irregular y laderas con inclinación pronunciada que hacía difícil el operativo, según el municipio local.

La Central de Emergencias del Cuerpo de Bomberos de Quito despachó cinco brigadas de respuesta, 25 efectivos especializados y cinco vehículos contra incendios, además trabajan miembros del Grupo Táctico Forestal, la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio de Quito, el Ministerio del Ambiente y las Fuerzas Armadas, con dos helicópteros que descargan agua sobre las llamas.

Por el momento, los focos que se registran no están en la Amazonía ecuatoriana, una extensa franja oriental de 120.000 kilómetros cuadrados que ocupa 43 por ciento del territorio y que limita con Colombia y Perú.

Sin embargo, el presidente de la ecuatoriana Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Jaime Vargas, dijo que falta información pública sobre los incendios, pues hubo focos en Simón Bolívar (sur), Cotopaxi (norte) e incluso en la Amazonía ecuatoriana.

«Todos los medios se han entregado al Gobierno y no hay preocupación en los temas de interés de la ciudadanía, más bien están preocupados de que el Gobierno active más explotación minera y petrolera. El presidente de Brasil decía que no les preocupa ese tema. Creo que en ese mismo nivel se está tratando el tema en Ecuador. Los medios quieren hacer creer que aquí no hay incendios», dijo Vargas a Sputnik.

El dirigente indígena criticó al Gobierno de su país por actuar con la misma indiferencia que atribuyó a las autoridades de Brasil ante los problemas ambientales que son la causa de los incendios.

«La posición que está teniendo el Gobierno ecuatoriano es similar a la de Brasil, no hay garantías necesarias, no hay claridad desde el Ministerio de Ambiente, no vemos responsabilidad con altura en los temas de naturaleza ni de conservación; creo que ellos solo están concentrados en brindar concesiones mineras, petroleras, madereras e hidroeléctricas», sostuvo.

Áreas de Bolivia y de Paraguay también se están viendo afectadas por el fuego.

El humo viaja al sur

Mientras tanto, el humo de los fuegos ingresó a territorio uruguayo y se hizo sentir en la capital del país desde el mediodía del martes.

El humo de los incendios de la Amazonia llegó a Uruguay. El Ministerio de Salud Pública advirtió que el humo proveniente de incendios forestales puede causar daños: lastimar ojos, irritar el aparato respiratorio, agravar enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas. pic.twitter.com/N9dDQCUKTm — Telemundo (@TelemundoUY) 27 de agosto de 2019

La densa niebla que cubrió Montevideo «es humo de la zona de Amazonía, pero es imposible saber de qué países proviene», dijo a Sputnik una fuente del estatal Instituto Uruguayo de Meteorología

En Argentina, se localizó humo en 17 de las 24 provincias, con algunas del norte y del centro del país afectadas por una menor visibilidad, informó el martes el Servicio Meteorológico Nacional. (Sputnik)