Cuento de Frank Ruffino «El lector aparecido»

-Le vi apoltronado en los asientos de la derecha, casi en el fondo, leía con fruición, como si el cielo de un momento a otro le fuera a caer sobre su cogote y dependiera saber algo que el libro podía revelarle antes de ese abrupto final. Un payaso de esos, ya sabes, llamando la atención -le confiaba el chofer del autobús a uno de sus colegas mientras tomaban un café en la concurrida estación de los pueblos del norte.

Pero lo insólito, explicaba a su amigo, es que ese raro lector se había esfumado como un fantasma.

Hacía la ruta a la capital y en el tramo nuboso de El Empalme le vio por el espejo. No recordaba haber recibido su boleto, siquiera notarlo al abordar, entonces esperó la próxima parada a reclamar el costo del viaje o aclarar la situación cualquiera que esta fuera.

En pocos minutos detuvo el bus aprovechando bajaba una mujer flaca y su niño, con evidentes síntomas de autismo, dio un vistazo por el retrovisor y el hombre siempre tan campante, de pierna cruzada, enfrascado en su libro de tapas amarillas que daba la impresión de ser muy antiguo; y junto a él una joven babieca, absorta en su celular.

Maquinalmente recorrió el pasillo hasta el final y al dirigirse a él, el piloto quedó de una pieza.

-Mire señor, no le he visto su…

»…susubir…», alcanzó a mascullar, incrédulamente palpando el espacio vacío como suele tantear un ciego a su alrededor.

-¿Ah, sí? -dijo la rubia, al tanto quitaba el audífono de su oído izquierdo-. ¿Me hablaba señor?

-No, no, pensé, yo, bueno, no, no es nada disculpe.

Un hombre robusto con cara de pocos amigos, y que hasta ese momento dormía, clavó una mirada asesina en el cochero y éste, desconcertado, únicamente atinó a regresar aprisa a su puesto. Demás estaba preguntar, resultaba obvio únicamente se trataba de una ridícula ilusión óptica, tal vez producto de la fatiga debido a la pesada jornada diez horas diarias, que ocasionalmente sólo excluía los domingos; o peor aún: el chofer pensó estaba volviéndose loco. Informar del suceso a los pasajeros únicamente le hubiese creado fama de trastornado, y ningún empresario del transporte desean un loco, o lo que es lo mismo, un ser poco confiable conduzca sus costosas unidades por esos caminos de Dios.

-Mas, déjeme le cuente lo peor, camarada -dijo el chofer-. Tras ese incidente proseguí hacia la capital. Por una angustia y rabia sobrehumana no me valí más del retrovisor temiendo encontrarme de nuevo con la desconcertante escena. No obstante, el viaje es largo, y al tanto iba yo tarareando una canción de Favio, una mirada de reojo en el espejo me bastó para constatar la peor de mis pesadillas: ahí estaba el maldito ‘ratón de biblioteca’ más ensimismado que nunca en la pendeja obra; la boba al lado disfrutando su música; el tipo grandullón dormido, ¡y yo volviéndome loco de furia ante el volante!

«La barba del espectro semejaba a la de un macho cabrío y los bigotes se proyectaban hacia sus pómulos creando en sus puntas engomadas espirales disecadas. Sumando a esto, su nariz aguileña y ojos negros inquietantes e inquisidores, hundidos en unas cuencas que parecían no tener fondo, creaban un retrato que me hacía creer estaba más en presencia de Mefistófeles que de un avezado y relamido lector de otro tiempo.

«Sobra decir y es obvio por lo que le relato, no volvería a acercarme a aquella cosa repugnante y macabra leyendo en mi bus, pues restaban ya pocos kilómetros para llegar a la terminal y deseaba coronar bien la carrera sin sumar más contratiempos de tan absurda naturaleza.

«Una vez en mi destino esperé todos bajaran. Envalentonado con la presencia de Raimundo, nuestro guarda que cubría el turno nocturno, me enfoqué en el espejo y ahí proseguía ese engendro del mismísimo demonio ¡leyendo a más no poder! Me di la vuelta y aparecía el asiento tan vacío como el resto de sus cincuenta y nueve hermanos. Sin decir nada dejé el oficial realizara la habitual ronda hasta el fondo; yo miraba atento a través de este espejo de los sustos. Así el hombre imprimió largas zancadas sin saber de este drama épico que consumía mi alma, y en segundos alcanzó el asiento siniestro donde el fantasma continuaba leyendo de lo lindo, ajeno a mis nervios, ajeno a todo lo circundante, como le he dicho, cual, salido de otra época, pues ya en este último avistamiento pude determinar sus vestidos correspondían a los que solemos encontrar en un museo. Pero este guachimán siguió hasta el final chequeando todo; y silbando despreocupadamente volvió sobre sus pasos, mas ahora se detenía precisamente en ese punto de tensión y quedó inmóvil… ¡observando al mismo fantasma! Como un energúmeno corrí hacia él gritando y señalando el supuesto espectro y explicando el fenómeno que durante casi todo el viaje había osado jugar con mi mente.

«-¡Ese maldito sabelotodo, ese pasajero impertinente del libro, ilusionista, polizón engreído, truhan y despreciable lector aburguesado no debe salirse con la suya, es pertinente llevarle preso!

«Ahora comprendo esto, porque ante este inusitado desplante, Raimundo, aterrorizado, mirándome como si estuviera frente al loco de atar más desajustado del planeta, lanzó un grito de terror y con un sagaz movimiento puso la punta de su cachiporra en mi frente.

-¿Se ha vuelto usted loco o usa alguna droga, qué le sucede cabrón? -me interrogó, al tanto con el mismo garrote mostraba el asiento.

«Mis ojos fueron dos péndulos salidos de sus cuencas, por inercia retrocedí no dando crédito a la incongruente escena de hallarse ahí esa tortura de inconcebible maldad, ¡el espantoso libro de tapas amarillas! Raimundo enfundó el palo en su cartuchera y con más serenidad colocó el libro frente a mi rostro

-Nada pasa, querido camarada, alguien dejó esta reliquia olvidada. Bueno es vaya y descanse, muchas horas conduciendo, día tras día, durante tantos años cobran la factura a cualquiera. Esto no queda en bitácora, vaya con bien a su hogar estimado don Eusebio. Tome, lleve el libro y lea algo antes de dormir junto a su mujer, nunca se deja de aprender. Eso sí, no olvide traerlo por la mañana y entregarlo a la Administración, no vaya a ser, todavía así, alguien quiera reclamarlo.

«Habiendo creado todo ese revuelo frente a este Rai, no me quedó más que recibir ese ladrillo de palabras y agradecerle. En este punto también me sentía ciertamente tranquilo, pues el adefesio de papel representaba la prueba irrefutable de que el fantasma existía, no me estaba volviendo loco, ni sufría yo de alguna extraña condición de salud relacionada con esta pasión de quemar rueda».

Nunca relataría Eusebio a su amigo, ni a nadie, en efecto esa noche llevó el libro a su casa. Y que ya junto a su esposa, imbuido en esa atmósfera de las alcobas apacibles donde los viejos cónyuges llegan a fundirse en un solo ser, al intentar enterarse del título de la obra le resultó imposible. Con asombro fue reflejándose su rostro en esa especie de caleidoscopio que es todo libro.

El hombre y su mujer se contemplaron largo rato en el caprichoso espejo de infinidad de ángulos donde cada individuo, según su percepción, ve lo que desea y comprende lo que puede.

Daban gracias al Altísimo por conservarlos en su ley, evitándoles abrir cualquier otra cosa peligrosa y tramposa por sus muchas palabras, párrafos, capítulos e interminables hojas que volverían malo, tonto y hasta loco a cualquiera.

(*) Frank Ruffino es escritor, poeta y periodista-editor independiente. El relato “El lector aparecido” es parte de su primer libro de cuentos (20 textos) “Los perros también soñamos”, que saldrá este 2019. Este medio ya ha publicado otras piezas de esta obra, tales como “Otra especie de filantropía”, “Un blanco amanecer” y “Loco a la carta”.