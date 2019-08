Trueque de uniformes y útiles escolares se impone en Venezuela ante alza de precios

Caracas, 28 ago (Sputnik).- Un nuevo ciclo escolar está por comenzar en Venezuela, y el constante aumento de precios, sumado a un salario mínimo cada día más depreciado, obliga a las familias a valerse de trueques para cumplir con las listas de materiales que exigen los colegios, según un relevamiento hecho por Sputnik en esta capital.

«Mi sueldo no me da comprar uniformes escolares, por eso mi hermana me va a dar unas camisas y pantalones que había usado su hija y que ya no le sirven y yo a cambio le voy a dar unos libros de mi hija mayor para su hijo que pasó al quinto año de bachillerato», dijo a esta agencia Yadira Rojas, residente de Los Magallanes de Catia, en el oeste de Caracas.

El salario mínimo de 40.000 bolívares equivale a 2,3 dólares, de acuerdo a la tasa oficial de 17.800 bolívares por dólar.

Indira Díaz, madre de dos niños, indicó que a diferencia de otros años, en esta ocasión no podrá adquirir uniformes para el nuevo año escolar.

«Le pedí a una amiga que me diera lo que su hijo ya no usa, y así vamos a hacer, si le queda un poco grande a uno de mis hijos lo mando a arreglar y listo, pero no tengo cómo comprar», detalló.

Un recorrido por Sabana Grande, en el centro-este de la capital, permitió comprobar que el precio de los zapatos escolares oscila entre 400.000 y 700.00 bolívares (25 a 40 dólares).

La mayoría de los comerciantes ajustan el valor de los artículos de acuerdo al dólar paralelo, que se ubicaba el miércoles en 20.000 bolívares por divisa.

Los precios suben todos los días en este país, sin que haya control de los organismos del Gobierno.

El control cambiario que rigió desde 2003 se flexibilizó el año pasado cuando el Banco Central de Venezuela autorizó la compra y venta de dólares a la banca privada y pública del país, por medio de mesas de cambio.

Vanessa González, empleada del sector público, gana más del salario mínimo, pero tampoco puede costear una lista de útiles escolares que le piden a su hijo de 8 años.

«Yo cobro 120.000 mensuales (siete dólares); con eso no podría comprar ahorita los cuadernos y todos los demás artículos que piden en el colegio, menos mal que en años anteriores siempre compraba cuadernos y los iba guardando, esos son los que va a usar este año mi hijo», explicó.

El precio de un cuaderno varía en las librerías entre 18.000 y 20.000 bolívares (un dólar), mientras que una lista completa de útiles escolares podría alcanzar los 500.000 bolívares (28 dólares).

Ramón Domínguez, padre de cuatro niños, se ayuda con las remesas que le envía un familiar desde el exterior.

«Mi hermano está fuera del país y me ayuda, pero igual compro en lugares que son más económicos, me voy al centro de Caracas en las ferias que hacen, porque comprar ahorita en una tienda es un lujo», dijo.

Mientras, Legna Pereira, de 35 años, dijo que su hijo estudia en una escuela pública en la que el Gobierno entrega útiles a los estudiantes.

«Yo espero a que la Zona Educativa nos entregue el kit escolar, que es un morral con varios cuadernos y otros artículos, eso es una ayuda porque yo no podría comprarlos», sostuvo.

Plan de Gobierno

El pasado 23 de agosto, el ministro de Comercio, William Contreras, aseguró que el Gobierno garantizará la entrega del kit escolar a cuatro millones de niños de educación inicial y básica.

El kit contiene uniformes, cuadernos, lápices, bolsos y calzados.

Venezuela atraviesa una grave crisis económica desde 2015, agudizada por sanciones de EEUU y la caída de la producción petrolera.

El Gobierno venezolano acusa a Washington de asfixiar la economía venezolana con el único fin de derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Entre tanto, el Fondo Monetario Internacional pronosticó una contracción de 35 por ciento del Producto Interno Bruto de Venezuela para este año. (Sputnik)