Científicos alertan que incendios amazónicos pueden afectar temperatura global (Resumen)

Montevideo (Mesa Américas), 30 ago (Sputnik).- Científicos alertaron el jueves que el fuego que comenzó a propagarse hace 24 días en la región amazónica de Brasil y otros países sudamericanos puede afectar la temperatura global, mientras pueblos indígenas temen quedar acorralados por los incendios.

«Debe haber en los próximos meses un aumento de la temperatura general, quizá primero a nivel ecuatorial, hay que ver cómo se reflejará a nivel de los polos, un 0,1 o 0,2 grados centígrados dentro de lo que no estaba planificado en las líneas de aumento anual, porque eso estaba ya calculado aproximadamente», dijo a Sputnik el profesor de gestión de áreas protegidas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Jorge Naveda.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) publicó en octubre del año pasado un informe especial sobre los impactos que tendría para el planeta un recalentamiento global de 1,5 grados, en el que se destacaba la necesidad de provocar cambios rápidos para limitar la suba de la temperatura media más allá de ese umbral.

Los últimos datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE por sus siglas en portugués) mostraron que los focos de fuego volvieron a aumentar de 1.044 el martes a 1.628 el miércoles, una suba de 56 por ciento.

Desde el 1 de enero hasta el miércoles 28, los satélites del INPE registraron 84.957 focos, de los cuales 46.392 corresponden solo a agosto.

Los incendios de la Amazonía solo contribuirán a acelerar el calentamiento, dijo a esta agencia el profesor Francisco Javier Velasco, ecólogo social y docente del Centro de Estudios para el Desarrollo de la UCV, antropólogo y con estudios doctorales en esa misma casa de estudios.

«Esta quema, este verdadero desastre que está ocurriendo en la Amazonía, va tener consecuencias en el propio calentamiento global, porque hay una enorme cantidad de gases de efecto verdadero, particularmente CO2 (dióxido de carbono), que está siendo lanzado a la atmósfera y de esta manera va a contribuir a eso», explicó.

El CO2 es el más abundante de los gases de efecto invernadero, cuya acumulación en la atmósfera debido a las actividades humanas de los últimos tres siglos es considerada por los científicos la causa del cambio climático en marcha.

La selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo (7.590.083 kilómetros cuadrados), compartido por Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guayana y Surinam.

Estas naciones integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que hasta el momento no se ha reunido para debatir soluciones y consecuencias de los incendios que también se han presentado en Bolivia, Paraguay y Perú.

Los científicos consultados por esta agencia explicaron que lo que altere el comportamiento de esta selva afecta a todo el sistema que funciona de forma interconectada.

«Eso nos va a afectar, porque eso es todo un sistema interconectado, en donde una alteración tiene consecuencias en el conjunto del sistema», dijo Velasco.

El especialista comentó que «estamos viendo cómo en otras porciones de la Amazonía vienen avanzando procesos de destrucción de una manera muy acelerada, como el caso de la minería que en Venezuela está causando estragos, como en Colombia y el Perú», explicó.

El INPE expone que solo en julio, la deforestación acabó con 2.254 kilómetros cuadrados de la Amazonia, lo que constituye un aumento de 278 por ciento respecto de los 596,6 kilómetros cuadrados del mismo mes de 2018.

El ecosistema de la Amazonía, explicaron los analistas, tiene un peso importante en la dinámica del clima mundial, que influye en las lluvias y en los vientos.

Por tanto su destrucción introduciría una perturbación muy grande en el sistema climático, ya afectado por el comportamiento y los patrones de consumo de la humanidad.

Temor en indígenas de Mato Grosso

Aunque el fuego ya está apagado en la reserva indígena Manoki, ubicada en el noroeste del estado brasileño de Mato Grosso (centro oeste), el humo todavía oculta el sol y las 87 familias que allí viven tienen miedo de que vuelvan las llamas mientras se aprestan a reconstruir el bosque y su rutina.

«La estrategia es devastar, desforestar y aprovechar la tierra porque aquí no existe fiscalización, está todo liberado en este país; la mata estuvo en llamas y la gente está preocupada y tiene miedo de que aparezcan más fuegos, toda esta región puede entrar en llamas y no sabemos si alguien nos va a dar respuesta», dijo a Sputnik Giovane Tapura, integrante de la comunidad.

El área ubicada en el municipio de Brasnorte está supuestamente protegida por un decreto presidencial de 2008, sin embargo, los gobiernos brasileños de las últimas tres décadas no homologaron las tierras a nombre de la comunidad Manoki, que permanece allí desde la década de 1970, cuando eran apenas 60 personas.

Se trata de una etnia casi extinta por los colonos portugueses que allí se instalaron, obligándolos a abandonar el sitio hasta compartir tierras con la comunidad Irantxe; cuando tomaron conocimiento de los derechos que les otorgaba la Constitución brasileña, los Manoki comenzaron sus reclamos sobre las tierras originales.

«Nosotros luchamos hace más de 30 años en la justicia para homologar esta tierra para nosotros, de acuerdo con nuestra Constitución, pero el Gobierno no tiene interés en homologar para los indígenas, porque los intereses son grandes para el agronegocio», contó Tapura.

El tamaño del territorio, 250.000 hectáreas, hace que sea imposible de controlar para las casi 500 personas que hoy componen la comunidad que vive de la caza, la pesca y la cría de pequeños animales como gallinas y puercos, los cuales no sufrieron peligro alguno, como sí ocurrió con el bosque, que quedó chamuscado.

Tapura explicó que la relación de la comunidad con los productores rurales «siempre fue tensa», porque «siempre se incomodan con nuestra presencia», y enfatizó: «Somos un pueblo que fue masacrado, entonces no tenemos miedo ni somos cobardes».

El sistema productivo es el mismo que se repite en todo el continente: los «invasores», como le llaman los indígenas a los estancieros, provocan quemas controladas para limpiar el terreno, reemplazar la mata original por pasto y prepararlo para la explotación ganadera o agrícola, en particular, para el sembrado de soja.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decretó el jueves la suspensión de quemadas en todo el territorio nacional por 60 días, luego de 24 días de incendios que duplicaron la tasa anual y ante la sospecha cada vez más intensa de que el origen de la catástrofe está relacionado con una celebración conocida como «el día del fuego».

En agosto de 2018 los focos en tierras indígenas del estado de Mato Grosso fueron 461, pero en el mismo mes de este año treparon a 1.143, según datos del INPE.

Pueblos no contactados en peligro

Los incendios también están amenazando a la tribu aislada awá, en la región oriental de la selva amazónica, informó el jueves la organización no gubernamental que trabaja con pueblos indígenas Survival International.

«La supervivencia de pueblos indígenas no contactados en la Amazonía brasileña peligra en estos momentos como consecuencia de los incendios que arrasan su selva. En la región oriental amazónica se han reportado incendios cerca de un área habitada por miembros no contactados de la tribu awá, el último reducto de selva que queda en la zona», dijo la ONG en un comunicado.

Según la organización, los madereros que comenzaron los incendios en esa área están armados e intentan impedir que los bomberos lleguen al lugar para combatir el fuego.

Survival International dijo también que en otra región de Brasil, la parte de la selva en que reside el pueblo indígena uru eu wau wau y otras tribus aisladas está siendo destruida y su reserva «lleva largo tiempo en el punto de mira de ganaderos y colonos».

«Estos incendios no son solamente una catástrofe medioambiental, sino que también son potencialmente genocidas. Al incitar a ganaderos y madereros a prender fuego a la selva, el presidente (Jair) Bolsonaro está firmando una declaración de muerte para los pueblos indígenas no contactados cuyos hogares están en llamas. Si su selva es destruida, no sobrevivirán», afirmó el director de la organización, Stephen Corry.

El organismo de control ambiental del país, Ibama, ha visto reducido su personal y presupuesto desde que Bolsonaro asumió el 1 de enero, lo que dificulta el control de delitos cometidos en la selva, afirman ambientalistas.

Reacciona industria textil

Mientras tanto, unas 15 marcas internacionales de prendas de vestir y calzado confirmaron el jueves al periódico Folha de S. Paulo que suspendían la compra de cuero brasileño hasta que «haya seguridad en relación al origen de los productos», luego de que los incendios pusieran en duda los modos de producción en la selva más grande del planeta.

«VF Corporation y sus marcas decidieron no seguir abasteciéndose directamente con cuero y curtiduría de Brasil para nuestros negocios internacionales hasta que haya seguridad de que los materiales usados en nuestros productos no contribuyen al daño ambiental en el país», dice un comunicado que reproduce el periódico brasileño.

La empresa es dueña de las marcas Timberland, Vans, JanSport, The North Face, Dickies, Kipling, Kodiak, Terra, Workrite, Eagle Creek, Eastpack, Napapijri, Bulwark, Altra, Icebreaker, Smartwoll y Horace Small.

«Como resultado de una diligencia detallada, ya no podemos asegurarnos satisfactoriamente de que nuestro volumen de cuero comprado a proveedores brasileños cumple con este compromiso (de abastecimiento responsable)», agrega el escrito.

De enero a julio la superficie quemada en la Amazonía brasileña fue de 18.629 kilómetros cuadrados, indica el INPE. (Sputnik)