EEUU impone nuevas sanciones a Corea del Norte, a 2 taiwaneses, 3 entidades y un buque

Washington, 30 Ago (Sputnik).- EEUU anunció castigos a dos individuos taiwaneses, tres entidades y un buque por violar las sanciones impuestas a Corea del Norte, anunció este viernes el Departamento del Tesoro en un comunicado.

«Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció designaciones de dos personas y tres entidades relacionadas con Corea del Norte, e identificó una embarcación como propiedad bloqueada, continuando la implementación y el cumplimiento de las sanciones existentes», indica el Tesoro.

El Tesoro dijo que su última acción se produce en respuesta al uso continuo de Pyongyang de transferencias ilegales de barco a barco para violar las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que restringen las importaciones de petróleo.

Las nuevas sanciones apuntan a Huang Wang Ken y Chen Mei Hsiang, junto con tres compañías en las que el Tesoro dijo que tienen intereses.

Las compañías fueron identificadas como las firmas Jui Pang Shipping Co Ltd y Jui Zong Ship Management Co Ltd, con sede en Taiwán, junto con Jui Cheng Shipping Company Limited, con sede en Hong Kong, según el comunicado.

El Tesoro también identificó al buque Shang Yuan Bao «como propiedad bloqueada en la que Huang Wang Ken, Chen Mei Hsiang, Jui Pang, Jui Cheng y Jui Zong tienen interés».

El barco supuestamente realizó transferencias ilegales de barco a barco en 2018 para transportar alrededor de 1,7 millones de litros de productos derivados del petróleo a Corea del Norte, según el Tesoro.

«Estados Unidos reconoce y agradece los continuos esfuerzos de Taiwán para combatir los esfuerzos de la RPDC (República Popular Democrática de Corea) para evadir sanciones y obtener recursos para sus ADM (Armas de Destrucción Masiva) y programas de misiles», dijo el Tesoro.

Corea del Norte ha sido objeto de numerosas sanciones de la ONU en los últimos 10 años por sus pruebas de misiles nucleares y balísticos.

Las sanciones apuntan a reducir la capacidad del país para desarrollar sus programas nucleares y de misiles e incluyen una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíbe las transferencias de buque a buque de productos refinados de petróleo a Corea del Norte.

Desde la elección del presidente Donald Trump, EEUU ha aumentado sus esfuerzos para hacer que Corea del Norte abandone su programa nuclear.

Washington también ha presionado a Pekín para que tome un papel más activo al influir en Corea del Norte con ese fin.

A pesar de varias reuniones entre Trump, el presidente chino Xi Jinping y el líder norcoreano Kim Jong Un, ha habido pocos resultados tangibles. (Sputnik)