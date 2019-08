Una infección generalizada

A riesgo de aparentar el catastrofismo que se encuentra de moda en las redes sociales, fiel compañero de las llamadas fake news que tanto daño hacen, sobre todo a las mentes menos ilustradas –que son la mayoría- y más proclives a creerse todo lo que escuchan o leen sin cuestionar su origen y respaldo, he decidido realizar algunas reflexiones sobre la situación nacional que en este momento presentan rasgos bien particulares.

Me baso en hechos, no en apreciaciones, que pueden ser comprobados fácilmente por cualquier hijo de vecino interesado en hacerlo. Y si realizo alguna apreciación sobre los mismos se trata únicamente de la opinión personal del que escribe.

A nivel nacional asombra, por decir lo menos, la mediocridad y hasta el pintoresquismo de ciertos diputados en la Asamblea Legislativa, que llega hasta el calificarse a sí mismos estúpidos pero no idiotas. Resultado inequívoco de lo que sucedió en la pasada campaña política, en la que cualquier pelagatos había sido incluido en las listas de aspirantes a diputado, algunos de ellos auténticos ignorantes en grado superlativo. Lo cual demuestra la poca talla intelectual de los partidos políticos al momento de elegir sus representantes.

Cristianos neopentecostales con posturas irracionales e intransigentes, alguna que otra diputada candidata a diva de la farándula que aprovecha cualquier oportunidad para robar cámara, y algún que otro estúpido e idiota haciendo declaraciones propias de seres de muy bajo cociente intelectual, es cosa de todos los días.

Pero mientras tanto, se ha desatado una campaña de actitudes populistas de algunos de ellos, oponiéndose a toda iniciativa de restricción del gasto público, cuando todos los ciudadanos apoyamos dichas iniciativas, hartos de la corrupción que ostentan las agrupaciones gremiales de funcionarios y empleados públicos, las cuales defienden con actos de presión sus beneficios y privilegios desproporcionados que en gobiernos pasados, de Liberación y la Unidad, les concedieron para evitarse protestas y el entorpecimiento de los servicios esenciales que deberían prestar las organizaciones que dicen representar.

Peor aún, el pésimo ejemplo que han dado organizaciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, las Universidades Públicas, el Poder Judicial y otras menos grandes, desoyendo las instrucciones del Poder Ejecutivo con relación a las nueva normativa de restricción del gasto, irrespetando a los poderes constituidos y que son de elección popular, e irrespetando las leyes emitidas al respecto.

No quiero ni imaginarme lo que sucedería si se discutiera lo del Estado Laico, la unión civil igualitaria, y otros temas candentes.

Por otro lado, y quizá ello tenga algo de positivo, los escándalos ocasionados por exfuncionarios, alcaldes y hasta algún diputado. Señalados e incluso sentenciados penalmente (como el caso de la Liberacionista ex defensora de los habitantes), aunque no siempre estos hechos han traído como consecuencia el que sus agrupaciones políticas aplicaran en esos casos sus normas éticas, argumentando que hasta que no se comprobaran las acusaciones al acusado debería considerarse como inocente. Y digo que positivo porque, en otras circunstancias, todos estos escándalos habrían pasado desapercibidos, enterados bajo toneladas de silencio que ahora los medios de comunicación no están tan proclives a disimular.

Resulta confirmador de la manera se ser del partido Liberación Nacional el que hayan aprobado las candidaturas a alcalde en las próximas elecciones municipales, a dos personajes sobre los que pesan acusaciones judiciales en curso, con lo cual se juegan la propia imagen del partido, de por sí ya bastante deteriorada por los múltiples casos de corrupción que todos conocemos. Los resultados de estos actos los veremos en el próximo evento electoral.

Todo lo anterior son solamente ejemplos de lo que durante años hemos expuesto en este y otros medios, acerca de la corrupción generalizada que carcome nuestra sociedad. Porque no creamos que esta lacra es solamente de los políticos y funcionarios con poder de decisión dentro del aparato público. Se observa también en la especulación inmoral de las empresas privadas, el comportamiento de los gremios profesionales y laborales, en la academia, en el incremento de la delincuencia común, y el irrespeto de los derechos ciudadanos por servidores públicos y privados de servicios esenciales o estratégicos.

Por otro lado, y como corolario a este comentario, llama la atención de la campaña desatada en contra del Presidente de la República por los gremios de empleados y funcionarios públicos, tildándolo de dictador, autócrata y otras linduras, cuando los esfuerzos del Ejecutivo se orienta precisamente a acabar con la escandalosa costumbre de los funcionarios públicos de servirse con la cuchara grande y dejarle solamente migajas a los ciudadanos todos, que somos los que pagamos sus sueldos y los privilegios desproporcionados que obtuvieron de políticos corruptos en el pasado.

Llama la atención el que instituciones que deberían dar el ejemplo de integridad ética, como las Universidades Públicas y el Poder Judicial, se hayan convertido en los más acérrimos defensores de privilegios desproporcionados, dando un pésimo ejemplo a los ciudadanos.

Ahora pienso que cuánta razón tenía al fustigar en años anteriores lo que ahora sale a la luz pública como la pus de esa infección que está matando lenta pero inexorablemente a nuestro país.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría