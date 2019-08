Víctima de la dictadura chilena dice que la impunidad persiste en este país

Santiago, 31 ago (Sputnik).- La conmemoración del Día del Detenido-Desaparecido en Chile implica luchar porque la impunidad persiste y no hay información sobre el paradero de varios asesinados durante la dictadura militar (1973-1990), dijo el viernes a Sputnik la activista y sobreviviente Erika Hennings.

«En Chile la lucha por saber dónde están los detenidos desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet continúa porque aún hay pactos de silencio, hay impunidad y no hay voluntad política para encontrarlos», señaló Hennings.

Desde el año 2006, gracias a una gestión de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedafam), cada 30 de agosto se conmemora el Día internacional del Detenido Desaparecido.

En la dictadura de Pinochet más de 3.000 opositores fueron asesinados y unos 1.200 de ellos aún permanecen desaparecidos, ya que los perpetradores se encargaron de esconder sus cuerpos, enterrarlos o lanzarlos al mar.

Hennings conmemoró este día en su calidad de activista de la fundación Londres 38, donde participa como promotora de los derechos humanos y de la búsqueda de la verdad, y también en su calidad de víctima.

En julio de 1974, Hennings y su esposo, Alfonso Chanfreau, fueron detenidos y torturados por agentes de Pinochet; luego de varios días de encierro Hennings fue expulsada al exilio a Francia y Chanfreau fue asesinado.

Después de 44 años, la viuda sigue buscando el paradero de los restos de su marido.

«De este día tengo sentimientos encontrados, valoro la lucha pero debo reconocer que ésta ha sido ardua, ha sido dura, porque la injusticia y la no verdad son permanentes; es una lucha que me ha acompañado en mi vida, que fue mi opción, aunque realmente no sé si tuve otra opción», confesó Henning.

La fundación Londres 38 realizó una actividad en su sede en el centro de Santiago desplegando un lienzo con la consigna «Toda La Verdad Toda la Justicia», como referencia a su campaña para que los perpetradores o sus cómplices rompan sus pactos de silencio y confiesen el paradero de los detenidos desaparecidos.

«La impunidad por los crímenes de la dictadura se ha perpetuado debido a la nula voluntad del Estado y de la política, todo el Estado chileno ha fallado, desde los gobiernos hasta el Tribunal Constitucional», afirmó.

La activista aseguró que «no importa que sea un Gobierno de derecha o de izquierda el que esté, la impunidad se mantiene, porque en los gobiernos anteriores incluso se descubrió que las Fuerzas Armadas quemaban los archivos con la información y no se hizo nada».

Sin embargo, valoró el acompañamiento que ha recibido durante su vida tras la dictadura, «Londres 38 me ha acompañado, y además soy parte de un pueblo que, por suerte, aún sigue involucrado en esta y otras luchas».

Varias organizaciones ligadas a los derechos humanos realizaron el viernes ceremonias conmemorativas.

El régimen de Pinochet dejó además otras víctimas, pues cerca de 28.000 personas fueron torturadas, 3.197 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio, según cifras oficiales. (Sputnik)