«Buenos días, Donald Trump»: Irán muestra el satélite intacto tras la explosión en una plataforma de lanzamiento

Nueva York, 31 ago (RT/ Sputnik).- Un satélite de telecomunicaciones que se suponía a bordo del cohete portador cuya explosión se reportó esta semana en Irán no sufrió daños, según afirmó un ministro iraní que publicó en Twitter una ‘selfi’ junto al aparato intacto y un mensaje para el presidente de EE.UU.

«Yo y [el satélite] Nahid I en este momento, ¡buenos días Donald Trump!«, tuiteó Mohammad Javad Azari Jahromi, ministro de Comunicaciones y Tecnología de Información iraní, que el pasado 13 de agosto había anunciado los preparativos para el lanzamiento del satélite.



Previo al tuit del ministro, el mandatario estadounidense había asegurado que su país no había tenido nada que ver con «el catastrófico accidente» de este 29 de agosto. «Le deseo a Irán lo mejor y buena suerte para determinar lo que sucedió en el Sitio Uno», había expresado Trump en su mensaje.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de agosto de 2019