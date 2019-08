El ministro de Educación brasileño emite un documento oficial con faltas ortográficas

Brasilia, 31 Ago. (EUROPA PRESS).- El ministro de Educación de Brasil, Abraham Weintraub, ha emitido un documento dirigido al Ministerio de Finanzas en el que comete dos faltas ortográficas del portugués.

El texto señala que los fondos previstos para el departamento para 2020 son insuficientes y alerta del riesgo de «paralização» en lugar de «paralisação», paralización, y de una posible «suspenção» en lugar de «suspensão», suspensión de los pagos.

Estos errores han sido detectados primero por el diario ‘Estadão’ y por el periódico ‘O Globo’, que publican el documento. ‘O Globo’ ha informado además que Weintraub no ha querido hacer comentarios al respecto al ser interrogado sobre ello.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, cometeu, pelo menos, 33 erros de língua portuguesa em sua conta no Twitter entre os dias 25 de junho e 22 deste mês. É o que mostra levantamento feito pelo Diário do Centro do Mundo. pic.twitter.com/c28gYur7wY

— Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) 30 de agosto de 2019