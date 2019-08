EUU: Al menos 5 muertos y más de 20 heridos por tiroteo en Midland, Texas

Washington, 31 Ago (EUROPA PRESS).- Al menos cinco personas han muerto y otras 20 personas han resultado heridas de bala por los disparos de un individuo que ha sido ya detenido en la ciudad de Midland, en el estado norteamericano de Texas, según ha informado la Policía.

«Un sujeto –posiblemente dos– está conduciendo actualmente por Odessa disparando a personas al azar. En este momento hay múltiples víctimas de disparos. Todas las fuerzas del orden están buscando al sospechoso», ha asegurado la Policía de Odessa a través de la red social Facebook.

Here’s a video from the shooting in Odessa, Texas. Video courtesy of Alex Woods on Facebook. pic.twitter.com/iwF31o5MMy

— Chad Baker (@ChadBlue_) 31 de agosto de 2019