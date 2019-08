Venezolanos marchan en Caracas en apoyo a encuentro internacional de trabajadores

Caracas, 31 ago (Sputnik).- Los seguidores del Gobierno de Nicolás Maduro marcharon este sábado en Caracas en respaldo al primer encuentro internacional de trabajadores y en rechazo a las sanciones del presidente de EEUU, Donald Trump, contra Venezuela.

«Estamos aquí el día de hoy demostrando que estamos con nuestro país, con nuestro presidente Nicolás Maduro, demostrando el día de hoy nuestra solidaridad con los trabajadores venezolanos, para decirle a ese Gobierno imperialista que no va a poder, que no van a entrar, que no van a volver», dijo a Sputnik Heidi Cintrón, residente La Pastora, al oeste de la capital.

Desde tempranas horas, los ciudadanos se concentraron en la Plaza Morelos (oeste), desde donde recorrieron la Avenida Universidad, hasta llegar al Palacio de Miraflores (sede de Gobierno).

Durante el recorrido, los participantes de la marcha gritaban consignas en pro del «antiimperialismo internacional», así como exigían a Trump «sacar sus manos» de esa nación sudamericana.

Gregorio Monasterios, de 80 años, manifestó a esta agencia que salió a marchar para rechazar la política injerencista y de agresión que mantiene EEUU contra Venezuela.

«Nuestra consigna es No More Trump (No Más Trump) estamos en contra del presidente de Estados Unidos, que tiene una política de avasallamiento contra todos los pueblos del mundo, no solamente contra Venezuela actualmente, sino contra los países en desarrollo como Rusia y países potentes como la India», sostuvo.

Por su parte, Ángel Chávez, residente del estado La Guaira (norte), aseguró que los venezolanos son garantía de paz y que están dispuestos a defender la revolución bolivariana.

«Me motiva el proceso revolucionario en honor al comandante (Hugo) Chávez (1999-2013), nosotros somos garantes de la paz, estamos dispuestos a dar nuestra sangre por defender el proceso revolucionario», acotó.

En Caracas se desarrolla desde el 29 y hasta este 31 de agosto, el primer encuentro internacional de trabajadores en solidaridad con Venezuela, actividad que hace parte del Foro de Sao Paulo, que tuvo lugar en esa capital el pasado mes de julio.

Entre tanto, el 10 de agosto, el Gobierno venezolano inició la recolección de firmas contra las sanciones de EEUU contra Venezuela, las cuales serán consignadas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Maduro aseguró el 30 de agosto que hasta la fecha han recolectado ocho millones de firmas, en respuesta al bloqueo del Gobierno estadounidense contra esa nación caribeña.

Trump firmó el pasado 5 de agosto una orden ejecutiva en la cual congela todos los bienes de Venezuela en ese país y restringe el uso del sistema financiero de su país para cualquier empresa nacional o extranjera que realice negocios con Venezuela.

El decreto se aplica «al Estado y al Gobierno de Venezuela, a cualquier subdivisión política, agencia o su estructura, entre ellos, el Banco Central de Venezuela (BCV) y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)».

Además, el 3 de agosto Trump dijo estar considerando poner en cuarentena a Venezuela o imponerle un bloqueo naval.

El Gobierno de Maduro calificó la acción como una gravísima «violación masiva» de los derechos humanos de los venezolanos. (Sputnik)