Captan desde la EEI al «catastrófico» huracán Dorian (vídeo)

Washington, 1 Sep (RT/Sputnik).- Cámaras de la Estación Espacial Internacional han captado este 1 de septiembre imágenes de Dorian desde una altura de unos 418 kilómetros, mientras azotaba el norte de las Bahamas. El huracán, extremadamente peligroso de categoría 5, cuenta con vientos sostenidos que superan los 297 kilómetros por hora.

El huracán Dorian —que se ha convertido en el más potente jamás registrado en las Bahamas, creando condiciones «catastróficas» en la zona—, ha tocado tierra en las islas Ábaco, al noroeste del archipiélago, con una fuerza que iguala el récord de huracanes en el Atlántico, establecido en 1935, según los meteorólogos.

BOATS AND HOMES BLASTED. More video from #HurricaneDorian destruction in the #Bahamas (via Latrae Rahming) #Dorian #AbacoIslands #Abaco #Dorian #Hurricane #Dorian2019 pic.twitter.com/EUae98rpex

— Josh Benson (@WFLAJosh) 1 de septiembre de 2019