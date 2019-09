Han habido generaciones de generaciones 

Columna Poliédrica

Estamos viviendo el ocaso del Estado Social de Derecho. En muchas ocasiones he manifestado la admiración por los hombres y mujeres que construyeron la sociedad costarricense de la segunda mitad del siglo XX. En realidad hablamos de la sociedad que llegó hasta los años ochenta del siglo pasado, con índices de desarrollo y de equidad que fueron motivos de orgullo y de admiración por parte de la sociedad internacional. Estamos hablando de los bisabuelos de las actuales generaciones, de aquellos que, con hechos, nos legaron servicios universales como la salud, el agua, la electricidad, etc.

He sido muy crítico con las generaciones que vinieron posteriormente. La generación de los sesenta y setentas han usufructuado del legado de esas generaciones del cuarenta y del cincuenta. No solo pudieron educarse y ascender en la escala social, lograron conseguir empleo en el Estado y con base en ello tener un ascenso social para ellos y sus familias; sin embargo, aquellos que lograron ocupar puestos de decisión en el Estado costarricense, no hicieron absolutamente por continuar con el legado de sus predecesores, al contrario, se sirvieron con la cuchara grande sin pensar en los que veníamos atrás, se perpetuaron en los puestos de decisión política y promovieron pensiones que son una vergüenza por la inequidad que ellas suponen, en relación con el resto de pensiones que reciben otros costarricenses de su misma edad y condición.

Las generaciones de los ochenta y noventa quedaron atrapadas y sometidas a las generaciones que he denominado: la generación de los chupópteros. Por una parte, literalmente, se les excluyó del proceso educativo y son muy pocos los que lograron salir de la secundaria y continuar una carrera universitaria; por otro lado, el espacio para ocupar puestos de toma de decisión política fue poco o ninguno, debido a la continuidad en el poder, principalmente, de la generación de los chupópteros. Estas dos generaciones son los que actualmente tienen una edad que va desde los cuarenta y cinco a los sesenta años, son los que no pueden acceder a puestos de trabajo porque no tienen estudios, son los que pagaron los platos rotos de las decisiones adoptadas en los años ochenta y noventa.

La generación que vino posteriormente es la que, curiosamente, logró capitalizar el vació que ha venido dejando la generación de los chupópteros. Ante la pasividad y carencia de la generación de los ochenta y noventa, la generación posterior se posicionó en puestos de toma de decisión y bueno, ya sabemos quiénes están gobernando este país; se trata de una generación que incorporó el discurso ideológico neoliberal y que ha satanizado el discurso socialista de corte europeo, ese de los Laboristas ingleses, del Partido Socialdemócrata Alemán o del Partido Socialista Obrero Español.

En este momento estamos a expensas de una mentalidad hedonista en que los valores de la solidaridad están de capa caída. Se habla de una competencia que no existe en la realidad y los jóvenes en lugar de fomentar relaciones de cooperación, lo que hacen es luchar, únicamente, por su bienestar individual y querer ascender a costa de lo que sea y pasándole encima a quien sea. Esto está provocando altas tasas de suicidios y un estrés que atenta contra la salud mental de las personas, especialmente, porque la realidad del empleo hace que todo ese esfuerzo individual sea, muchas veces, en vano y objeto de una gran explotación por parte de las empresas.

Plantear el concepto de generación es complicado porque oculta las diferencias que existen en cada una de ellas. Cada generación tiene sus excepciones y eso no está en discusión, sin embargo, lo que hemos manifestado en relación con las diferentes generaciones, en rasgos generales, dibuja una realidad que es responsable de lo que es la sociedad costarricense en la actualidad. Una sociedad individualista, la más inequitativa de latinoamérica, con un deterioro acusado de los servicios sociales que fueron objeto de admiración en el pasado, con un desempleo galopante porque las empresas y los empleadores solo piensan en sus dividendos y no en el desarrollo de sus empresas, en fin, estamos viviendo una de las peores épocas de la sociedad costarricense.

Cada quien que haga sus valoraciones, sin embargo, sostengo que el criterio más certero para hacer estos juicios es el de los hechos. La generación de los cuarenta nos legó un Estado Social de Derecho que le dio al pueblo índices de desarrollo y equidad nunca antes vistos. La generación de los cincuenta y sesenta, la de los Chupópteros, se beneficiaron del Estado Social, lo utilizaron y luego actuaron como depredadores: no han dejado nada. La generación de los ochenta y noventa han estado tratando de sobrevivir, muy pocos alcanzaron a beneficiarse del Estado de Bienestar y otros tuvieron que jugársela como mejor pudieron, la mayoría no tienen estudios y forman parte de los desempleados que la tecnología ha venido dejando atrás. Y las generaciones posteriores, la del Presidente Alvarado, son fieles creyentes en la ideología de la libre competencia, en que todo lo hecho anteriormente no sirvió para nada y que los desempleados son unos fracasados y tienen bien merecida su condición. Están terminando de desmantelar las pocas instituciones que aún quedan del Estado de Bienestar costarricense.

¿Cómo se observa el futuro? No nos gusta jugar de profetas, sin embargo, no hay que ser muy versado en esas cosas para darse cuenta de lo siguiente: La sociedad costarricense será más inequitativa, más conflictiva, más insegura, tendrá más desempleo y una mayor indigencia, especialmente, de adultos mayores. La cultura del costarricense será cada vez menor, la educación será menos exigente y entraremos en un proceso de decadencia acusado. Habrá excepciones, de esas que se suelen exaltar en los medios de comunicación, de esas que son golondrinas que no hacen verano, serán flor de un día y lo que necesitamos como sociedad es todo lo contrario.

Hemos hecho cosas muy buenas, pero hay gente que se ha encargado de deshacer todo lo bueno que hicieron nuestros bisabuelos. No se trata de ser pesimista, se trata de ser realista y la realidad de nuestra época es contundente, sino corregimos el rumbo a los hijos de los nacidos en este siglo les espera una sociedad todavía más deteriorada que la actual.

(*) Andi Mirom es Filósofo

