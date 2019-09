Un satélite europeo esquiva otro de la flota orbital Starlink de Elon Musk

Moscú, 2 sep (Sputnik). – El satélite europeo de teledetección de la Tierra Aeolus realizó una maniobra para esquivar otro satélite de la red orbital de comunicación Starlink, desplegada por la empresa SpaceX de Elon Musk, comunicó este lunes la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

La agencia comentó en su cuenta de Twitter que para realizar la maniobra Aeolus encendió los motores y se desplazó a una órbita más alta. Se destaca que ha sido la primera maniobra de ese tipo en la historia de la ESA.

El satélite Aeolus fue llevado a la órbita en agosto de 2018.

This morning, @ESA‘s #Aeolus Earth observation satellite fired its thrusters, moving it off a collision course with a @SpaceX satellite in their #Starlink constellation pic.twitter.com/bn2GHnSoFI

— ESA Operations (@esaoperations) 2 de septiembre de 2019