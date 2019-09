Hucarán Dorian deja al menos 7 muertos en las Bahamas, dice primer ministro

Washington, 4 sep (Sputnik).- Al menos siete personas murieron durante el paso del huracán Dorian por las islas Bahamas pero la cifra podría aumentar ya que aún se llevan a cabo operaciones de búsqueda y rescate, dijo el martes el primer ministro Hubert Minnis en una conferencia de prensa trasmitida por Facebook Live.

«Tenemos siete personas muertas confirmadas. (Islas) Abaco está diezmada y hay que esperar más muertos (…) Estamos atravesando uno de los momentos más terribles de la historia de nuestro país, hemos visto la magnitud de la devastación y sabemos que se va a requerir una cooperación enorme para reconstruir las localidades afectadas», dijo Minnis tras sobrevolar las Islas Abaco, que recibieron la mayor parte del impacto del huracán de categoría 5. (Sputnik)

Dorian tocó tierra el domingo como un huracán de categoría cinco y el lunes se mantuvo casi inmóvil azotando las islas con vientos de hasta 240 kilómetros por hora.

Imágenes y videos compartidos en redes sociales han mostrado edificios destrozados, gran parte de la isla de Abaco inundada y rescates de personas arrastradas por las aguas.

«Esto (la reconstrucción) va a durar varios meses, va a exigir el apoyo de todos», dijo Munnis, quien agregó que el Gobierno recibirá ayuda de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom).

La situación es peor en lugares donde los equipos de la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias, (NEMA, siglas en inglés) y otras instituciones y voluntarios dedicados al rescate no han podido acceder, como áticos de viviendas.

«Algunas personas están en condiciones más desesperantes que otros: estamos viendo niveles de agua sin precedentes», declaró el director general del Centro de Información de Bahamas, Kevin D. Harris.

The sixth named storm of the #HurricaneSeason2019 has formed in the #GulfofMexico. The Geostationary Lightning Mapper (#GLM) aboard NOAA’s #GOES16 can see the #lightning generated within both #HurricaneDorian and #TropicalStormFernand this afternoon. More: @NHC_Atlantic. pic.twitter.com/sY5hxp4h8B

— NOAA Satellites PA (@NOAASatellitePA) 3 de septiembre de 2019