López Obrador celebra que ‘El Chapo’ quiera dar el dinero confiscado en EEUU a los indígenas mexicanos

Ciudad de México, 6 Sep. (EUROPA PRESS).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado este jueves que el narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán quiera entregar el dinero que le ha sido confiscado en Estados Unidos a las comunidades indígenas del país iberoamericano.

«Me gustó la declaración. ¿Para qué digo que no, si sí?», ha dicho AMLO, como le han bautizado los medios mexicanos, en la rueda de prensa diaria que ofrece en el Palacio de Gobierno. «Yo lo veo bien, lo celebro», ha remachado, citado por el diario local ‘Milenio’.

No obstante, ha aclarado que no ha podido verificar la información facilitada por la prensa, según la cual los abogados de ‘El Chapo’ revelaron que el antiguo líder del Cártel de Sinaloa ha dicho a sus familiares que quiere que el dinero confiscado se entregue a las comunidades indígenas de México porque «ese dinero no pertenece a Estados Unidos, sino al Gobierno mexicano».

López Obrador ha indicado que, en cualquier caso, su Administración ya ha iniciado un proceso para que todos los activos confiscados a delincuentes mexicanos en la potencia norteamericana, «y que puedan corresponder a los mexicanos», sean repatriados. «Queremos que todo lo que se confisca en Estados Unidos (…) se le devuelva a México», ha sostenido.

El pasado mes de julio, ‘El Chapo’ fue condenado a cadena perpetua por ocho cargos de narcotráfico y crimen organizado, 30 años de cárcel por porte de armas y otros 20 años de prisión por blanqueo de capitales. Ya había sido declarado culpable en febrero pero faltaba por conocer la pena.

‘El Chapo’ fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, después de escaparse hasta dos veces de cárceles de máxima seguridad en México, la primera en 2001 y la segunda en 2015. Un año después era detenido definitivamente. Ahora, se espera que purgue la condena en la prisión de ADX, en Colorado, conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas, de donde nadie se ha fugado.

El ‘narco’ mexicano, de 62 años de edad, ascendió al puesto del criminal más buscado de Estados Unidos tras la muerte del ex líder de Al Qaeda Usama bin Laden en 2011. El Cártel de Sinaloa aún es el principal distribuidor de droga en Estados Unidos entre los cárteles mexicanos, seguido por el rápido crecimiento del Cartel Jalisco Nueva Generación, según la DEA.