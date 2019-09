Movimiento de huelga sin mayor afectación en la prestación de servicios de salud a la población usuaria

San José, 5 Sep (Elpaís.cr).- Los diferentes establecimientos de salud (ebáis, áreas de salud y hospitales) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reportaron poca afectación por el movimiento de huelga convocado por los sindicados del sector salud para este jueves 5 de setiembre.

En la mayoría de los establecimientos de salud, la atención se ha brindado con normalidad, por lo que se ha reiterado el llamado a los pacientes de acudir a las citas programadas.

No se reporta personal médico en huelga, pero sí personal de apoyo de áreas como enfermería, farmacia, laboratorio, salas de operaciones, nutrición y registros médicos. Esto podría hacer que ciertos servicios se brinden con demora, como el recibo y despacho de medicamentos o programación de citas.

Ante la falta de personal de apoyo, el hospital Nacional de Niños cuenta con tres quirófanos habilitados de un total de 9 y en el hospital San Vicente de Paúl de Heredia los quirófanos están disponibles únicamente para la atención de emergencias.

En el hospital Nacional de Geriatría y Gerontología no se han podido realizar las cirugías programadas, en vista de que no se cuenta con todo el personal requerido para poner en uso las dos salas de operaciones de este centro. Es importante mencionar que este hospital, por su naturaleza, no aborda cirugías de emergencia.

En el área de Producción Industrial, el personal de las lavanderías Central y Alfonso Zeledón Venegas, del laboratorio de Soluciones Parenterales y Productos Farmacéuticos se unieron al movimiento de huelga; sin embargo, esto no afecta la continuidad de los servicios institucionales.