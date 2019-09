Jóvenes de la UCR ganan una beca completa para reforzar sus estudios farmacéuticos en China

Lo anterior abre una puerta crucial para Costa Rica en el campo de la salud. El viaje académico de los jóvenes les dará la posibilidad desobre medicamentos desconocidos en el país, principalmente aquellos derivados de

A nivel nacional, se sabe que las plantas medicinales proporcionan importantes beneficios, pero aún hace falta un mayor sustento científico para darles un uso adecuado. Precisamente, ese limitado sustento hace que se comercialicen productos naturales con objetivos terapéuticos pero, en algunos casos, sus medidas de inocuidad son tan débiles que podrían comprometer la salud humana.

“En Costa Rica hay muchos productos naturales que se registran como suplementos alimenticios, pero que la gente utiliza con fines terapéuticos. Algunos, incluso, se venden al margen de la ley. Mi objetivo, entonces, es especializarme más y aportar mejoras en el control de calidad. La medicina china es milenaria y natural. Con el intercambio académico tenemos la oportunidad ver esa medicina oriental y analizar qué tan diferente es, así como su efectividad”, afirmó Adriana.

Luis Roberto comparte un objetivo distinto. Él es un apasionado por la farmacia de comunidad y la atención directa al paciente. En su caso particular, este estudiante buscará comparar cómo es que se desarrolla la farmacia de comunidad en China, valorar qué lineamientos se practican, así como técnicas de seguimiento que podrían implementarse en Costa Rica.

“El motivo por el cual decidí estudiar farmacia es porque quería ir a la visita médica. Toda la vida crecí viendo a mi tía que es visitadora y ella fue un ejemplo de vida. Cuando ingresé a la carrera y, conforme pasaron los cursos, llegó la parte de farmacia de comunidad, en la cual vi la satisfacción inmediata de que uno está ayudando al paciente. Eso es lo que me gustó y considero importante ver qué otras cosas se pueden utilizar y aplicar aquí”, manifestó Phillips.

En la selección participaron un total de 21 estudiantes. De esos, solo 14 completaron el proceso y, finalmente, dos fueron seleccionados. Adriana Salinas y Luis Roberto Phillips lograron cumplir de manera satisfactoria los ocho rigurosos criterios de selección que valoraban, entre otros aspectos, el promedio ponderado, el dominio del idioma inglés, la participación activa en actividades académicas, las pasantías y las actividades extracurriculares.

“En la selección no nos basamos únicamente en lo académico. Buscamos a candidatos integrales, con buen rendimiento pero, además, que se dedicaran a realizar otras actividades; es decir, que no estuvieran encerrados en los libros. Ya no basta con ser excelente académicamente, sino que también se valora la actitud y la capacidad para tener buenas relaciones con los compañeros, entre otros aspectos.