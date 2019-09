El iPhone 11 antes de la presentación: precio, características y… ¿novedades?

Nueva York, 8 Sep (RT/Sputnik).- El próximo 10 de septiembre Apple presentará oficialmente su nueva generación de teléfonos inteligentes en el Steve Jobs Theater de Cupertino (California). Antes del evento, como ya es habitual, en las redes y medios de comunicación se han difundido diferentes rumores sobre las características y novedades de los nuevos dispositivos.

Está previsto que Apple exhiba tres nuevos modelos: el iPhone 11 Pro, el iPhone 11 Pro Max y el iPhone 11, en sustitución del XS, el XS Max y el XR, respectivamente, según informes.

Sin embargo, los rumores más entusiastas sobre los próximos teléfonos de Apple no se refieren al iPhone 11. Están dirigidos a novedosos avances, incluido el Internet 5G, un iPhone plegable, un iPhone con cámara 3D guiada por láser y un sensor de ID táctil en pantalla, que estarían programados para ser introducidos recién en 2020 (o incluso más tarde).

En general, los iPhone 11 probablemente se parecerán mucho a los modelos anteriores. Esto es confirmado por una serie de informes publicados en los últimos meses, que van desde fuentes autorizadas como Bloomberg y el analista más fiable del universo Apple, Ming-Chi Kuo, hasta filtraciones en Twitter.

Por tercer año consecutivo, Apple aparentemente mostrará el mismo diseño, pero con una gran diferencia: cambiará el formato del módulo de la cámara principal. Ahora todas las lentes estarán contorneadas por un ‘cuadrado’ negro con esquinas redondeadas.

